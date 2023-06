El Muerto: Sony cancella lo spinoff dello Spider-Man Extended Universe dal calendario

Sony ha deciso di rimuovere dal calendario delle prossime uscite El Muerto, spinoff dello Spider-Man Extended Universe con il rapper Bad Bunny nelle vesti di protagonista (e forse Ana de Armas al suo fianco). Il film sarebbe dovuto arrivare nelle sale il 12 gennaio 2024, ma adesso il progetto è ufficialmente in stand-by. Come svelato da The Hollywood Reporter la fitta schedule di impegni di Bad Bunny e lo sciopero degli sceneggiatori ancora in atto hanno reso impossibile realizzare il film in tempo per la data originariamente stabilita.

A dirigere il film era stato scelto Jonás Cuarón, figlio del premio Oscar Alfonso Cuarón. Si trattava di una svolta storica per la Marvel perchè sarebbe stato il primo cinecomic ad avere per protagonista un personaggio latinoamericano.

Bad Bunny è stato scelto anche per via della sua passione verso il mondo del wrestling, essendosi esibito più volte in WWE (di recente a Backlash). "Adoro il wrestling. Sono cresciuto guardando il wrestling e sono un wrestler. Sono un ex campione, quindi è per questo che amo questo personaggio. Penso che sia il ruolo perfetto per me e sarà epico". aveva commentato il rapper e attore in merito al suo coinvolgimento nel film.

Chi è El Muerto?

Nei fumetti Marvel il personaggio di El Muerto, alias Juan Carlos, era un wrestler dotato di super poteri che in origine sfida Spider-Man in un incontro per beneficienza in cui riesce quasi a strappargli la maschera prima di essere fermato da un veleno paralizzante. Dopo che il suo oppressore El Dorado minaccia la sua vita, El Muerto viene salvato da Spider-Man e i due uniscono le forze per sconfiggere El Dorado.

Al momento il prossimo spinoff di Spider-Man confermato è Kraven, in uscita nelle sale in autunno.