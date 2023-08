El Conde: il trailer della satira Netflix di Pablo Larrain su Augusto Pinochet in concorso a Venezia 2023

Trailer e poster del nuovo film di Pablo Larrain, una feroce satira politica su Pinochet intitolata El Conde che farà il suo debutto in concorso a Venezia 2023.

Netflix ha svelato il primo trailer della feroce satira politica di Pablo Larraín, El Conde, che prende di mira il dittatore cileno Augusto Pinochet ritraendolo in veste di vampiro.

El Conde è una commedia dark/horror che immagina un universo parallelo ispirato alla storia recente del Cile. Il film ritrae Pinochet, simbolo del fascismo mondiale, come un vampiro che vive nascosto in una villa in rovina nella fredda punta meridionale del continente.

Venezia 2023: la nostra guida ai 15 film più attesi della 80a Mostra del Cinema

Dopo duecentocinquanta anni di vita, Pinochet ha deciso di smettere di bere sangue e abbandonare il privilegio della vita eterna. Non sopporta più che il mondo lo ricordi come un ladro. Nonostante la natura deludente e opportunista della sua famiglia, Pinochet trova nuova ispirazione per continuare a vivere una vita di passione vitale e controrivoluzionaria attraverso una relazione inaspettata.

El Conde, scritto da Pablo Larrain insieme a Guillermo Calderón, approderà su Netflix il 15 settembre.