Venezia 2023: la nostra guida ai 15 film più attesi della 80a Mostra del Cinema

Ci siamo. Anzi, ci risiamo. Come da tradizione, Movieplayer è pronta a raccontarvi la Mostra del Cinema di Venezia 2023. A cominciare dai 15 film più attesi. Attenzione, però: per nostra scelta, i titoli scelti sono tutti stranieri, e non comprendono titoli italiani. Il motivo? Semplice: Venezia 80 ha un programma davvero notevole, ed è complicato tenere fuori un titolo o l'altro. E poi, i film italiani che vedremo, da Adagio di Stefano Sollima fino a Welcome to Paradise di Leonardo di Costanzo, sembrano tutti di alta qualità.

Maestro: un'immagine del protagonista Bradley Cooper

Anche qui, impossibile scegliere. Ci sarà però tempo, modo e spazio per approfondirli, per raccontarli, per spiegarli. Una direzione ben precisa, e chiara: il grande cinema torna a Lido, e con lui la nostra guida alle pellicole internazionali da non perdere. Mai come questa volta, ce n'è per tutti i gusti, per tutti i generi, e per tutti gli spettatori: si va dal thriller The Killer di David Fincher fino al misterioso Aggro Dr1ft di Harmony Korine con Travis Scott, passando poi per Maestro di Bradley Cooper o per l'espressionismo di Povere Creature! diretto da Yorgos Lanthimos. Il programma non resta che essere ammirato, intanto ecco quelli che, per noi, sono le pellicole da non perdere.

1. Maestro di Bradley Cooper

Maestro: una foto di Carey Mulligan e Bradley Cooper

Bradley Cooper ci riprova. Dopo il grande successo di A Star is Born, torna dietro la macchina da presa (e davanti) con Maestro, portando in scena il biopic su Leonard Bernstein, uno dei più grandi compositori e direttori d'orchestra. Distribuito da Netflix, e in concorso a Venezia 80, Maestro si concentra anche sulla storia d'amore di Bernstein che ha avuto con sua moglie Felicia Montealgre, nel film interpretata da Carey Muligan. Una relazione profonda e complessa, durata oltre trent'anni. Se Bradley Cooper e Carey Muligan potrebbero essere già in odore di candidatura all'Oscar, occhio al resto del cast: Maya Hawke, Matt Bomer e Jeremy Strong. Tra i produttori, nomi incredibili: Steven Spielberg, Martin Scorsese e Todd Phillips, grande amico di Cooper fin dai tempi di Una Notte da Leoni.

2. Priscilla di Sofia Coppola

Priscilla: una scena del film

Se Baz Luhrmann ha portato in scena la tragica storia di Elvis, Sofia Coppola cambia prospettiva e mette al centro della scena una figura altrettanto drammatica. Priscilla, incentrato appunto sulla vita di Priscilla Presley, moglie e grande amore del Re, vede protagonista Cailee Spaney, tra i nuovi volti più interessanti di Hollywood. Con lei, nel ruolo di Elvis, Jacob Elordi. Priscilla si basa essenzialmente sulla biografia Elvis and Me, uscita nel 1985, e ripercorre il matrimonio durato dal 1967 al 1973. Sullo sfondo, come vediamo dalle immagini del trailer, una Graceland soave, asciutta e suggestiva. Lontana da quella sfarzosa e colorata, entrata nell'immaginario collettivo. Orecchio poi alle musiche, perché alla colonna sonora c'è uno dei più grandi gruppi rock francesi, i Phoenix.

Priscilla: tutto quello che sappiamo sul film biografico su Priscilla Presley di Sofia Coppola

3. Povere Creature! di Yorgos Lanthimos

Povere creature!: un primo piano di Emma Stone

Quello di Yorgos Lanthimos è il film più visionario di Venezia 2023. L'espressionismo tedesco che incontra il Frankenstein di Mary Shelley, l'assurdo che si unisce al raziocinio, e una messa in scena dai tratti onirici e fiabeschi, sferzata da sequenze disturbanti e strane creature. Povere Creature!, racconta infatti di Bella, una donna riportata in vita dallo scienziato Godwin Baxter. Nonostante sia il suo protettore, Bella scappa con un avvocato senza scrupoli, Duncan Weddberburn. Ad interpretarli, tre attori superlativi: Emma Stone, Willem Dafoe e Mark Ruffalo. Il film, in concorso, è tratto dal romanzo di Alasdair Gray.

4. The Killer di David Fincher

The Killer: una scena del film

Lo dice il titolo: il nuovo film di David Fincher, in concorso a Venezia, avrà un assassino per protagonista. Ad interpretarlo? Michael Fassbender. Un killer freddo, metodico, solitario. Ma anche sull'orlo della pazzia. Perché l'attesa, prima dell'omicidio, è snervante. Lo stesso Fincher, che torna alla regia dopo lo straordinario Mank, ha parlato di The Killer come "elegante e brutale, che segue la solitudine di un uomo". Alla sceneggiatura c'è Andrew Kevin Walker, lo stesso di Seven (che era stato presentato a Venezia!). Già questo potrebbe bastare a rendere il film come uno dei più attesi, ma se consideriamo anche la colonna sonora firmata da Atticus Ross e Trent Reznor, oltre la presenza nel cast di Tilda Swinton, allora diventa imperdibile. Dopo il Lido, lo vedremo su Netflix.

5. El Conde di Pablo Larraín

El Conde: una scena del film

L'idea non poteva non essere che geniale. Allora, ecco la folgorazione: in El Conde di Pablo Larraín, presentato in Concorso, il regista cileno reinventa Augusto Pinochet come un vampiro. Il film, distribuito da Netflix, è una sorta di commedia nera che immagina il dittatore Pinochet come un vampiro di 250 anni. Una similitudine potente, che si affianca anche alla storia contemporanea, in quanto i modi della destra estremista sembrano stia pericolosamente tornando. Il resto della trama è avvolta dal mistero, e questo rende El Conde - appunto, Il Conte - ancora più suggestivo. Perché da uno come Pablo Larraín ci si aspetta sempre il meglio. Protagonisti, Alfredo Castro e Paula Luchsinger.

6. Origin di Ava DuVernay

Una bella notizia: Ava DuVernay in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Siamo contenti, perché il percorso della regista, iniziato con I Will Follow e seguito da Middle of Nowhere, premiato al Sundance nel 2012, è di quelli davvero interessanti. Com'è interessante il film che porta al Lido, ossia Origin, tratto dal saggio Caste: The Origins of Our Discontents, scritto dalla giornalista Isabel Wilkerson. L'opera letteraria si concentra sulla visione razzista degli USA, strutturata e stratificata come se ci fosse una divisione in caste. Il film della DuVernay è una rilettura, ed è interpretato da un cast di grandi nomi: da Aunjanue Ellis a Niecy Nash-Betts, fino a Jon Bernthal, Vera Farmiga, Jasmine Cephas Jones e Nick Offerman.

7. Day of the Fight di Jack Huston

Day of the Fight: una scena del film

Il pugilato al cinema? Una bellissima storia d'amore. Allora, tra i film imperdibili di Venezia 80, ecco spuntare un notevole esordio alla regia. L'attore Jack Huston ha scritto, diretto e prodotto Day of the Fight, che narra la storia di un pugile e del suo percorso di redenzione, tra passato e presente, mischiando il ring alla prigione. Il film, presentato in Orizzonti Extra, è stato girato tra New York e il New Jersey (patria dei grandi pugili del grande schermo, da Rocky a Toro scatenato). Un progetto definito "appassionato" da Huston, che ha scelto Michael Pitt come protagonista. Con lui, un super cast: Ron Perlman, John Magar e Joe Pesci. A mani basse, Day of the Fight promette di essere il film più dolente della Mostra.

Venezia 2023, il direttore Alberto Barbera spiega le assenze di Dune: Parte 2 e Napoleon

8. Aggro Dr1ft di Harmony Korine

Lo ammettiamo: non sappiamo nulla di Aggro Dr1ft, se non che è il nuovo - e teoricamente assurdo - film di Harmony Korine, che torna a Lido dopo il discusso - e per noi cult - Spring Breakers. Prodotto da A24, e interpretato da Travis Scott (al debutto come attore) e da Jordi Mollà, il film dovrebbe essere "un viaggio surreale e psichedelico, un'opera d'arte che potrebbe essere posizionata in un padiglione della Biennale Arte". Sempre con il condizionale, pare sia stato girato tramite infrarossi, per una durata di appena ottanta minuti. Noi siamo già folgorati. E voi?

9. DAAAAAALI! di Quentin Dupieux

Daaaaali!: una scena del film

Il titolo, in pieno stile Dupieux, dice tutto, la trama ancora di più. In una riga, DAAAAAALI!, racconta di un giornalista francese e dei suoi molti incontri con Salvador Dalì, con lo scopo di girare un documentario. Da un regista come Quentin Dupieux ci aspettiamo sempre un tripudio di follie (recuperate Mandibules, presentato proprio al Lido nel 2020), e questo ha tutte le carte in regola per essere il film più pazzo di Venezia 2023. Nel cast, Anaïs Demoustier, Edouard Baer, Gilles Lellouche, Pio Marmaï, Didier Flamand e Romain Duris. Nel ruolo di Dalì? Un grande attore francese: Jonathan Cohen.

10. Hitman di Richard Linklater

Hitman: una scena del film

Strano ma vero, Richard Linklater è uno dei registi più sottovalutati. Eppure, è anche il regista di film incredibilmente belli. Prima dell'alba, Bad News Bears - Che botte se incontri gli Orsi, Boyhood, Apollo 10 e mezzo. Ora, ecco Hitman, girato nella "sua" Houston. Il protagonista, interpretato da Glen Powell, è un agente sotto copertura che si presta ad essere sicario per arrestare i mandanti. Hitman è scritto da Richard Linklater in coppia con lo stesso Powell, ed è ispirato ad un articolo di giornale pubblicato sul Texas Monthly da Skip Hollandsworth, che a sua volta ha scritto Bernie dello stesso Linklater. Tra i produttori Jason Bateman.

11. Ferrari di Michael Mann

Ferrari: Adam Driver ritratto in una foto dal set

Fine anni Cinquanta. In una Modena divenuta il centro del mondo dei motori, Enzo Ferrari sta vivendo una sorta di crisi professionale. L'azienda scricchiola, e il matrimonio con Laura non se la passa tanto meglio, anche perché è fresco il dramma di aver perso il loro unico figlio, Dino. E un altro figlio, Piero, si palesa da una relazione extraconiugale. Michael Mann torna finalmente alla regia dopo quasi dieci anni (Blackhat, sottovalutato), raccontando i tormenti di un Enzo Ferrari con la faccia di Adam Driver. Nel ruolo di Laura, Penélope Cruz. Girato in Italia, Ferrari promette di essere un'opera granitica, forte, nevralgica. Insomma, in pieno stile Michael Mann. A Venezia in concorso.

Festival di Venezia 2023: tutti i film del Concorso, Fincher, Lanthimos e Mann tra i più attesi

12. Le Bête di Bertrand Bonello

La Bête: una scena del film

La trama di Le Bête, diretto da Bertrand Bonello, ci ha stuzzicato: in un prossimo futuro le emozioni sono illegali, e dunque Gabrielle decide di purificare il suo DNA, in modo da liberarsi dal proprio passato e dalle emozioni forti. Ma l'incontro con Louis cambierà le cose. Il film è ambientato in tre anni diversi (1910, 2014 e 2044), ed ha come protagonisti due grandi nomi: Léa Seydoux e George McKay, che ha sostituito il compianto Gaspard Ulliel. Le Bête è liberamente ispirato al racconto The Beast in the Jungle di Herny James. In concorso.

13. Hollywoodgate di Ibrahim Nash'at

Fuori concorso uno dei titoli più delicati di Venezia 80. Hollywoodgate di Ibrahim Nash'at, un documentario che racconta il ritorno dei Talebani in Afghanistan. Attenzione, però: nonostante il film sia di produzione tedesca e statunitense, il regista egiziano si è fatto accreditare al seguito del comandante talebano, testimoniando la brutale realtà tornata a Kabul dopo l'uscita di scena del mondo occidentale.

14. In the Land of Saints and Sinners di Robert Lorenz

In the Land of Saints and Sinners: una scena del film

Oltre il glamour e l'autorialità, l'impronta data da Alberto Barbera alla Mostra si allunga fino alle opere più pop. Come è giusto che sia. Un esempio? In the Land of Saints and Sinners di Robert Lorenz, thriller irlandese inserito nel programma di Orizzonti Extra. Un thriller che promette emozioni forti, a cominciare dal protagonista, emblema tra i last action heroes: Liam Neeson. La trama: siamo in uno sperduto villaggio irlandese, dove ha trovato pace un sicario, appena ritirato. Purtroppo, sarà braccato da tre terroristi in cerca di vendetta. Nel cast anche Ciarán Hinds, Jack Gleeson e una fuoriclasse come Kerry Condon.

15. Coup De Chance di Woody Allen

Coup de chance: una scena del film

Fuori concorso, il primo - e già discusso - film in lingua francese scritto e diretto da Woody Allen. Il regista newyorkese abbandona le nevrosi di Manhattan. Coup De Chance racconta di Fanny e Jean. Coppia ideale, un grande appartamento al centro di Parigi, e due professioni affermate. Tuttavia, Fanny incontra per caso Alain, un ex compagno di scuola, e viene letteralmente travolta. Una frequentazione che diventerà poco a poco incandescente. Gli interpreti? De Laage, Valerie Lemercier, Melvil Poupaud, Niels Schneider. Grande curiosità per quello che potrebbe essere un nuovo inizio per un autore amato come Allen.