Edward mani di forbice: la casa del film di Tim Burton diventa un museo

La casa di Edward mani di forbice diventa un museo. Il superfan che ha acquistato la villetta in cui è ambientato il capolavoro di Tim Burton ha, infatti, deciso di trasformare la dimora in un museo per la gioia dei fan.

Il proprietario Joey Klops ha confermato la notizia a TMZ: dopo aver acquistato la casa insieme alla moglie un anno fa, ha deciso di trasformarla in un museo in omaggio al classico di Tim Burton del 1990 con Johnny Depp e Winona Ryder.

La casa di Tampa è ora piena di cimeli di Edward mani di forbice grazie alle donazioni dei vicini di casa che erano presenti all'epoca delle riprese e ai fan più accaniti della malinconica fiaba.

Joey Klops ha rivelato che un vicino ha dato loro una targa che i residenti dovevano avere sulla loro macchina per entrare nel quartiere mentre il film era in produzione. Il nuovo proprietario della casa è perfino venuto in possesso di un paio di forbici originali che Johnny Depp ha usato nei panni di Edward per modellare il cespuglio a forma di dinosauro... insieme a un pacchetto di sigarette che l'attore ha lasciato sul set. Klops ricorda che Depp era l'unico attore autorizzato a fumare nella casa dei Boggs durante le riprese, e ora quelle sigarette sono orgogliosamente in mostra in cucina.

I Klops hanno mantenuto l'atmosfera creata da Tim Burton e, oltre a dipingere alcune stanze, hanno effettuato pochissimi lavori di ristrutturazione, conservando addirittura i mobili da cucina originali del film. Joey, che all'epoca delle riprese aveva lavorato come lavapiatti per la crew del film, ha fatto appello ad altri collezionisti affinché lo aiutino a reperire altri pezzi originali del set.

I proprietari offrono anche appuntamenti per i fan per visitare la casa gratuitamente purché promettano di essere rispettosi nei confronti del quartiere.

