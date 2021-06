Roma 2021: Tim Burton e Quentin Tarantino premi alla carriera

Tim Burton e Quentin Tarantino premi alla carriera della Festa del Cinema di Roma 2021; i due cineasti, che non hanno film in uscita, interverranno appositamente alla Festa per ritirare il premio.

Tim Burton e Quentin Tarantino sono i premi alla carriera di Roma 2021, come ha annunciato il direttore artistico Antonio Monda nella conferenza di anticipazioni sul programma della Festa del Cinema, che quest'anno si terrà dal 14 al 24 ottobre 2021.

Tarantino presenta il film The Hateful Eight a Roma

Ancora non sono stati annunciati i "premiatori" ma è confermata la presenza di Tim Burton e Quentin Tarantino alla Festa del Cinema di Roma per ritirare il Premio alla Carriera.

Tim Burton è attualmente impegnato nello sviluppo della serie Netflix Mercoledì, incentrata sulla figlia di Charles e Morticia Addams, ormai adolescente. Lo show racconterà la carriera studentesca della ragazza iscritta alla Nevermore Academy e sarà costruita come un tradizionale coming of age.

In attesa di annunciare il suo decimo e ultimo film - pare - Quentin Tarantino sta per celebrare l'uscita del suo primo romanzo, la versione estesa e novellizzata di C'era una volta a... Hollywood, che sarà disponibile dal 1 luglio pubblicato, in Italia, da La nave di Teseo. Il regista ha espresso particolare entusiasmo per il riconoscimento assegnatogli da Roma visto il suo amore per il cinema italiano.

