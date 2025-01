Lily-Rose Depp, la star di Nosferatu traumatizzata da uno dei film del padre Johnny Depp

Lily-Rose Depp nel 1990, quando uscì al cinema uno dei più grandi successi del padre, Edward mani di forbice, non era ancora nata ma nel corso della sua infanzia ha recuperato diversi film di Johnny Depp, tra cui proprio il famoso lungometraggio di Tim Burton.

La visione del film traumatizzò non poco la futura star del remake di Nosferatu di Robert Eggers, che ha raccontato in un'intervista di averlo odiato per diverso tempo a causa di un motivo ben preciso.

L'odio nei confronti del personaggio di Johnny Depp

Intervistata da Harper's Bazaar, Lily-Rose Depp ha dichiarato:"Mi traumatizzò. Non perché pensassi che fosse spaventoso ma perché tutti erano così cattivi con lui, e questa cosa mi sconvolse".

Johnny Depp e Winona Ryder in Edward mani di forbice

Grazie al ruolo di Edward nel film di Tim Burton, Johnny Depp divenne famoso in tutto il mondo a 27 anni, al fianco dell'allora fidanzata Winona Ryder, che recitò nel ruolo della giovane Kim, che s'innamora di Edward.

Recitare in Nosferatu è come frequentare una scuola di cinema

Dal 1° gennaio, Lily-Rose Depp è al cinema nel ruolo di Ellen Hutter in Nosferatu, diretto da Robert Eggers, al fianco di Bill Skarsgård nei panni del Conte Orlok e Nicholas Hoult nel ruolo di Thomas Hutter.

Nosferatu, recensione: il vampiro come metafora della salute mentale

"È stato un privilegio incredibile" ha ammesso Depp in merito all'esperienza sul set, ritenendo il periodo di lavorazione come una sorta di frequentazione di una scuola di cinema, a causa dell'alto livello tecnico della produzione. Nel cast di Nosferatu anche Aaron Taylor-Johnson e Willem Dafoe, che ha presentato il film in occasione della première romana.