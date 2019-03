Edgar Wright entusiasta del ritorno di James Gunn nel MCU

Nella giornata di ieri è stato rivelato che Guardiani della Galassia 3 sarà diretto da James Gunn, dopo le enormi polemiche dei mesi passati con la Disney, e nelle ultime ore molti registi hanno mostrato il loro apprezzamento, come Edgar Wright!

Inizialmente Edgar Wright avrebbe dovuto girare Ant-Man per la Marvel ed è sempre rimasto legato a quel mondo anche se poi la regia è stata affidata a Peyton Reed. Sul suo twitter, l'autore di Baby Driver ha pubblicato uno screenshot della sua breve ma intensa conversazione con James Gunn:

Nel 2014 Edgar Wright si è allontanato dalla Disney a causa di diverse differenze creative sulla realizzazione di Ant-Man e nel 2017 durante un'intervista a Variety ha dichiarato:

"Penso che la risposta più diplomatica che posso dare è che io volevo fare un film Marvel ma loro non avevano alcuna intenzione di ricevere un film di Edgar Wright. La decisione è stata davvero difficile da prendere, andarsene dopo averci lavorato così tanto. Alcuni dicono 'Wow, ci hanno lavorato per otto anni!', e in effetti è vero, ma contemporaneamente ho girato altri tre film, non era il mio unico progetto. Poi quando ci siamo messi, volevano io facessi solo il regista, e avendo scritto tutti i miei lavori, l'ho trovato un ostacolo importante. Diventare un regista su progetto ti senti meno preso emotivamente e inizi a pensare perché lo stai facendo."

Con il suo ritorno a Guardians of the Galaxy Vol. 3, Gunn potrebbe davvero diventare il secondo regista dopo Joss Whedon a lavorare sia per l'Universo cinematografico Marvel che per quello DC (sarà infatti sceneggiatore e regista di Suicide Squad 2).