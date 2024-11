Eden: il survival thriller di Ron Howard non ha ancora un distributore negli Stati Uniti

Ron Howard non riesce a trovare un distributore per il suo prossimo film Eden, che vanta un cast stellare composto da Jude Law, Sydney Sweeney e Ana de Armas.

Sono tempi precari a Hollywood. È diventata un'industria così avversa al rischio che nemmeno il Ron Howard riesce a trovare una distribuzione per il suo ultimo film, Eden.

Eden è stato presentato in anteprima mondiale al TIFF a settembre ed è stato accolto da recensioni contrastanti. Il cast comprende alcuni nomi di spicco come Sydney Sweeney, Ana de Armas, Jude Law e Vanessa Kirby.

Finora nessun distributore ha osato approcciarsi a Eden, che arriva solo due anni dopo che Amazon/MGM ha scaricato il ben accolto Tredici vite di Howard per lo streaming. Howard, che ha entusiasmato i votanti agli Oscar con Apollo 13, A Beautiful Mind e Frost/Nixon, non ha avuto un successo di critica o commerciale con Rush del 2013.

Di cosa parla Eden?

Howard e lo sceneggiatore Noah Pink hanno ambientato il loro film nella Floreana del 1930, un'isola allora disabitata delle Galapagos. Durante l'inizio dell'ascesa al potere di Hitler, una coppia di tedeschi, il dottor Friedrich Ritter (Jude Law) e sua moglie Dora (Vanessa Kirby), fuggono dal caos, abbandonano la civiltà e si stabiliscono definitivamente sull'isola.

Eden: Jude Law e Vanessa Kirby in una scena

Ben presto la notizia del misterioso Ritter si diffonde sui giornali europei e ciò porta all'arrivo sull'isola di Heinz Wittmer (Daniel Brühl), della giovane sposa Margaret (Sydney Sweeney) e del figlio Harry (Jonathan Tittel), anch'essi desiderosi di sfuggire al fascismo che si sta diffondendo nel loro paese.

Ana De Armas, che per Eden ha dovuto girare una delle scene più spaventose della sua carriera, veste i panni di una baronessa ripugnante, manipolatrice e viziata che, con l'aiuto dei suoi due servitori maschi, tenta di prendere il controllo dell'isola cercando di trasformarla in un luogo di villeggiatura. Wittmer e Ritter non sono d'accordo e insieme complottano per sbarazzarsi di lei.

Ana De Armas in Eden

Sull'isola stringono alleanze, si scambiano partner sessuali e si lanciano minacce ridicole. Tutti odiano tutti. Howard ritrae il peggio dell'umanità in Eden. Ancora più sorprendente è scoprire che il film è basato su una storia vera.