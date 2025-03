Ron Howard rivela l'unica persona che potrebbe convincerlo a tornare a recitare

Dopo gli esordi di Happy Days e il grande successo nel ruolo di Richie Cunningham, Ron Howard si è dedicato quasi esclusivamente alla regia e, a parte qualche cameo, non è più tornato a recitare.

Il regista premio Oscar ora ha confessato che soltanto una persona sarebbe in grado di convincerlo a tornare davanti alla macchina da presa dopo anni dietro le quinte: Bryce Dallas Howard.

L'unica persona che potrebbe convincere Ron Howard a tornare a recitare

"Penso che, se mia figlia Bryce mi scegliesse per un ruolo, mi costringerebbe a mettere da parte i miei impegni da regista, mettere i miei progetti in pausa per un attimo e presentarmi sul set" ha confessato Howard.

Ron Howard con Henry Winkler in una foto di Happy Days

Da quando ha lasciato Happy Days nel 1984, Ron Howard ha praticamente abbandonato la recitazione. Ma qualcosa ora potrebbe cambiare: dopo un cameo nella nuova serie di Apple TV+ The Studio, sembra che l'antica passione potrebbe riaffiorare.

"Interpreto me stesso in un episodio in uscita di The Studio" ha spiegato Howard "Mi sono divertito molto ma è difficile trovare il tempo [per recitare]".

L'instancabile attività di Ron Howard da regista

Nonostante i 71 anni d'età, Ron Howard è sempre più impegnato dietro la macchina da presa. Attualmente, è impegnato nel tour promozionale della serie di Apple TV+ Fight for Glory: 2024 World Series, di cui è produttore esecutivo.

Negli ultimi anni ha diretto diversi film, tra cui Elegia americana con Glenn Close, Tredici vite con Viggo Mortensen e Colin Farrell e Eden, uscito nel 2024, con protagonisti Jude Law e Vanessa Kirby.

Primo piano di Bryce Dallas Howard ne Il drago invisibile

Anche la figlia Bryce Dallas Howard ha seguito le orme del padre e dopo aver lavorato parecchi anni come attrice è passata anche alla regia, dirigendo diversi episodi di The Mandalorian e The Book of Boba Fett.