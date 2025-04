Eden: Ana De Armas e Danile Bruhl nella clip esclusiva del survival thriller di Ron Howard

Chi non si è ancora recato nei cinema per godere della visione della nuova fatica di Ron Howard, il piccante survival thriller Eden, potrebbe essere invogliato dalla maliziosa clip esclusiva svelata quest'oggi da Movieplayer.it.

Ana De Armas e Daniel Bruhl sono due delle star coinvolge nella pellicola corale ambientata nel paradiso delle Galapagos e ispirata a una storia vera, dal 10 aprile nei cinema con 01 Distribution. Nella clip vediamo Daniel Bruhl che si lamenta dell'invadenza della Baronessa interpretata dalla star di Ballerina, che ha cercato di metterlo contro il Dottor Ritter (Jude Law) aprendo la posta dell'uomo. Ma lei gli svela come il piano di Ritter sia liberarsi dei suoi vicini.

Una storia incredibile e sanguinosa

Jude Law e Vanessa Kirby in una scena

Come anticipa la nostra recensione di Eden, il film esplora un vero crimine noto come The Galapagos Affair, in cui sette tedeschi e austriaci si trasferirono nella piccola e remota isola di Floreana, nell'arcipelago delle Galapagos in Ecuador, nell'Oceano Pacifico, negli anni '30. Gli eventi successivi causarono la morte di due persone e la scomparsa di altre due, dando vita a una vicenda sconcertante in un ambiente lussureggiante e idilliaco.

Eden racconta la scelta di un gruppo espatriati tedeschi e austriaci che, dopo la Prima Guerra Mondiale, fuggono nella remota isola di Floreana in cerca di solitudine per ridare un senso alle loro esistenze. A guidarli è il filosofo tedesco Friedrich Ritter, che si reca sull'isola insieme alla sua discepola e amante Dore Strauch (Vanessa Kirby). A scombinare i suoi piani arriva la Baronessa Eloise Wagner De Bousque. Accompagnata da un seguito di amanti e di servitori, la Baronessa sogna di costruire un resort di lusso per un'élite esclusiva e, come Ritter, vuole l'isola tutta per sé. Le tensioni aumentano fino a sfociare nella violenza brutale.

Ana De Armas interpreta la Baronessa Wagner De Bousquet, personaggio realmente esistito, mentre Sydney Sweeney veste i panni di Margret Wittmer e Daniel Bruhl è Heinz.