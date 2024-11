Jude Law commenta il suo nudo full-frontal in Eden di Ron Howard

Presto vedremo Jude Law in Eden, il nuovo film di Ron Howard che il prossimo mese aprirà il 42esimo Torino Film Festival, che vede anche la presenza nel cast di Vanessa Kirby, Sydney Sweeney e Ana De Armas.

In un'intervista con Variety a proposito del film in uscita, a Law è stato chiesto di parlare della scena di nudo integrale che lo vede protagonista e il motivo per cui l'ha fatto è semplicemente perché il film la richiedeva: "Era nella sceneggiatura", ha spiegato Law. "Era una chiara dichiarazione di chi fosse questo personaggio. Era importante farlo".

Eden, come detto, è diretto e prodotto da Howard da una sceneggiatura scritta insieme a Noah Pink. Il regista sta sviluppando questo progetto da oltre dieci anni. Inoltre, il compositore Hans Zimmer si riunirà con lui per la decima volta nelle loro rispettive carriere.

Ana De Armas in Eden

Di cosa parla Eden?

La storia è incentrata sul dottor Friedrich Ritter (interpretato da Law), un filosofo tedesco che, insieme alla moglie Dora (Kirby), cerca di ritagliarsi un'esistenza utopica sull'isola. Tuttavia, il paradiso della coppia viene sconvolto dall'arrivo di altri coloni, tra cui la Margret Wittmer della Sweeney, la cui indimenticabile scena del parto in una grotta circondata da cani selvatici conferisce al film un'energia ferina. "Ha capito tutto", ha detto Howard dell'interpretazione della Sweeney. "Era una scena cruda, e lei era molto presa".

Eden: primo sguardo al film di Ron Howard con Sydney Sweeney, Ana de Armas, Vanessa Kirby e Jude Law

A questo punto entra in scena la Baronessa interpreta da Ana de Armas, un'eccentrica ereditiera che vuole trasformare l'isola in un impero alberghiero. "Ho avuto un po' di paura", ha ammesso la de Armas a proposito del suo ruolo, aggiungendo: "Era davvero fuori dagli schemi, ma Ron mi ha sostenuto ed entusiasmato". L'arrivo caotico del suo personaggio pone le basi per una lotta di potere con il dottor Ritter di Law, i cui ideali nietzschiani vengono messi alla prova mentre lottano per il controllo di Floreana.

Il film si basa sulla storia vera di alcuni coloni europei che arrivarono appunto sull'isola Floreana, un'isola situata nell'arcipelago delle Galápagos in Ecuador. Il film è stato recentemente presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival. Non sono ancora disponibili informazioni sulla distribuzione in sala.