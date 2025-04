Un film Minecraft vola a otto milioni, sempre primo al box office italiano

Nessuno può scalfire il primato di incassi di Un film Minecraft né minacciare la sua prima posizione in vetta alla classifica cinematografica. L'adattamento del divertente videogame interpretato dalle star Jack Black e Jason Momoa incassa altri 2,8 milioni centrando il traguardo degli otto milioni in due settimane. A livello globale, la pellicola ha già raggiunto i 550 milioni e nonostante le stroncature della critica si avvia a diventare uno dei maggiori successi dell'anno. Il segreto di tanta attenzione da parte del pubblico ve lo spieghiamo nella nostra recensione di Un film Minecraft.

Rami Malek e Julianne Nicholson in Operazione vendetta

Alle spalle di Minecraft, ma con una distanza siderale in termini di incassi, troviamo il debutto di Operazione vendetta, action thriller che vede Rami Malek nei panni di un analista della CIA che dà il via a una disperata caccia all'uomo per identificare e incastrare gli organizzatori di un attentato terroristico in cui ha perso la vita la moglie. 464.000 euro raccolti in 379 sale e 61.149 presenze (dati Cinetel) per la pellicola che vede nel cast anche la nuova Lois Lane Rachel Brosnahan, Julianne Nicholson, Jon Bernthal e Laurence Fishburne.

Le altre posizioni

Il nuovo film di Silvio Soldini, Le assaggiatrici, scende in terza posizione e incassa altri 397.000 di incasso che portano il dramma storico il film a 2,2 milioni complessivi. La storia, ispirata al romanzo omonimo di Rossella Postorino, si rifà alla confessione della tedesca Margot Wölk che nel 2012, a 95 anni, ha rivelato di essere stata una delle giovani tedesche costrette ad assaggiare i pasti di Hitler. Nessuno aveva mai saputo dell'esistenza delle assaggiatrici. Margot Wölk è stata l'unica tra loro a sopravvivere alla fine della guerra. La sua vicenda ha ispirato il romanzo e il film in cui Soldini ha diretto un cast interamente tedesco.

Debutto sottotono per il thriller A Working Man, interpretato dalla action star inglese Jason Statham. L'attore, stavolta nei panni di Levon Cade, muratore ed ex militare delle forze speciali che torna in azione per salvare la figlia del suo capo, rapita da trafficanti di esseri umani, non sembra avere il suo solito appeal sul grande pubblico. La pellicola si ferma, infatti a soli 366.000 euro raccolti in 212 sale.

Jude Law e l'asino Burro in una scena di Eden

E sono appena 295.000 euro, raccolti in ben 348 sale, l'incasso ottenuto dal debutto di Eden, controverso survival thriller a sfondo storico diretto da Ron Howard che ricostruisce una storia vera avvenuta nelle Galapagos nei primi anni '30 del '900. Un abbronzato e muscoloso Jude Law interpreta il filosofo tedesco Ritter, che si trasferisce nell'isola di Floriana insieme alla compagna Dore, malata di sclerosi multipla, per vivere a contatto con la natura e scrivere una nuova opera. L'arrivo di altri abitanti con cui condividere l'isola e le sue risorse darà il là a un crescendo di tensioni che sfoceranno nel sangue.