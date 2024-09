Ana de Armas: "Per Eden ho dovuto girare la scena più spaventosa della mia carriera"

Ana de Armas ha parlato della sua esperienza sul set di Eden, il prossimo thriller di Ron Howard, interpretato da un cast stellare composto da attori come Jude Law e Sydney Sweeney.

Ana de Armas ha dichiarato a Vanity Fair che la partecipazione al film di sopravvivenza corale di Ron Howard, Eden, l'ha spinta a dare il meglio di sé sullo schermo. Il film è interpretato anche da Sydney Sweeney, Jude Law e Vanessa Kirby. Eden debutterà al TIFF dove è in cerca di una distribuzione.

"Ho avuto un po' di paura e ho detto a Ron che ero nervosa perché era una cosa davvero fuori dal comune", ha detto de Armas a proposito della sua partecipazione al film. "Lui mi ha sostenuta molto ed è stato entusiasta. Non c'era dubbio che volessi farlo. Volevo la sfida".

La scena più spaventosa mai girata

La de Armas ha detto che il suo personaggio di baronessa è tirato in diverse direzioni, il che ha contribuito alla natura "folle" del ruolo. "Avere questa folle relazione a tre ed essere una donna di opposti - o è dolce, tenera, fragile, nervosa e spaventata, o è assolutamente folle e pericolosa - è stato come trovare quel limite", ha detto la de Armas. "Qual era il massimo della follia che potevo raggiungere? Fino a che punto potevo spingermi?".

Una sequenza in particolare ha portato de Armas ad ammettere che la scena è stata "la cosa più spaventosa che abbia mai fatto. Era una specie di partita a scacchi. Abbiamo passato tre giorni per girarla". E la produzione ambientata nella giungla si è rivelata un'impresa ancora più difficile a causa del programma ridotto.

"Sono state riprese lunghe. Avevamo molto da fare. Non c'era tempo per le pause", ha detto de Armas. "Non c'era nulla di lussuoso nelle riprese, nel set o nell'ambiente".

Tuttavia, la determinazione della de Armas è stata evidente al regista Howard. "Sono molto colpito dal suo coraggio creativo. È un'artista che corre dei rischi", ha detto Howard dell'attrice nominata all'Oscar. "E sapevo che ci sarebbe voluta una persona di quel tipo".

Howard ha aggiunto che Eden è stato girato "con un budget molto limitato" e che tutti i set sono stati costruiti sul posto. "La nostra tattica era quella di girare molto velocemente quando c'era bel tempo", ha detto.