Can Yaman è un Sandokan perfetto nelle prime foto dal set (con Ed Westwick)

Sono state pubblicate da CHI le prime foto dal set di Sandokan, che mostrano per la prima volta il look di Can Yaman nei panni della Tigre della Malesia.

Come sarà Can Yaman in Sandokan? Il mistero è stato svelato dalle prime foto dal set della serie evento internazionale, pubblicate sull'ultimo numero di CHI. Le riprese dello show, prodotto da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, sono attualmente in corso a Roma e si sposteranno presto in altre location. La messa in onda di Sandokan è prevista prossimamente su Rai 1.

Le prime foto nei panni della Tigre della Malesia

Impossibile non notare una certa somiglianza tra quello di Can Yaman e il look sfoggiato da Kabir Bedi, 40 anni fa, nello sceneggiato diretto da Sergio Sollima. Fisico statuario, che abbiamo imparato a conoscere anche attraverso i video dei suoi allenamenti diffusi via social, capelli lunghi, gioielli, il vistoso trucco intorno agli occhi: dalle prime foto rubate sul set, Can Yaman sembra un perfetto Sandokan. L'attore, d'altronde, ha lavorato tanto sul suo corpo per essere perfetto nel momento dell'inizio delle riprese, seguendo anche una dieta speciale che l'ha portato a perdere diversi chili.

L'aspetto però non è tutto, come ben sappiamo, e per giudicare dovremo attendere ancora molti mesi. Anche perchè il bel Can Yaman dovrà cimentarsi con una nuova sfida: recitare in inglese.

Insieme all'interprete di Viola come il mare, nelle prime immagini si può anche scorgere Ed Westwick (il Chuck Bass di Gossip Girl), che nella serie interpreterà James Brooke, acerrimo rivale di Sandokan, che nello sceneggiato degli anni '70 era interpretato da Adolfo Celi.

Sandokan: la serie reboot

La serie evento è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. A interpretare la Tigre della Malesia sarà, come già detto, Can Yaman, affiancato dall'esordiente Alanah Bloor nel ruolo di Marianna. Con loro ci saranno Ed Westwick nel ruolo dell'affascinante antagonista Lord Brooke, e [PEOPLE=/personaggi/alessandro-preziosi_11519/]Alessandro Preziosi/PEOPLE. Si uniranno al cast anche John Hannah, Madeleine Price, Gilberto Gliozzi, Mark Grosy e Samuele Segreto.