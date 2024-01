Echo: quando è ambientata nell'MCU? Facciamo chiarezza sulla timeline

L'arrivo di Echo su Disney+ conferma quando la prima avventura solista incentrata su Maya Lopez si svolge nella timeline dell'MCU. Dopo che Maya Lopez scopre la verità sulla morte di suo padre e si vendica di Kingpin durante Hawkeye del 2021, si riconnette con le sue radici e i legami con gli spiriti dei suoi antenati. Tuttavia, Kingpin non è il tipo che si tira indietro facilmente. In Echo, Maya Lopez torna dunque a confrontarsi col villain Wilson Fisk, ma questa volta con meno rabbia e più saggezza impartita dai suoi antenati e dalla sua famiglia.

La timeline del Marvel Cinematic Universe corre relativamente parallela alla storia del mondo reale fino a Avengers: Endgame del 2019, dove lo Snap di Thanos spinge la linea temporale dell'MCU avanti di cinque anni nel futuro. Da allora, la maggior parte dei film e delle serie dell'MCU hanno avuto luogo nel prossimo futuro, anche se diversi ritardi nella programmazione hanno fatto sì che il tempo reale si stesse lentamente avvicinando alla sequenza temporale dell'MCU. Tenendo conto della storia di Maya Lopez e del contesto MCU, il posto di Hawkeye nella sequenza temporale può essere individuato nonostante alcuni dettagli confusi.

Echo è ambientata nel 2025, 5 mesi dopo Hawkeye

Come rivela la nostra recensione dei primi episodi di Echo, l'episodio 1 storia attuale di Maya Lopez, intrecciata con flashback della sua infanzia e scene della sua prima apparizione in Hawkeye. Disposte in ordine, queste scene mostrano quanto siano vicini tra loro gli eventi di Hawkeye ed Echo. In effetti, l'episodio 1 conferma esplicitamente che, dopo che Maya Lopez ha sparato a Kingpin nel finale di Hawkeye, Echo avrà luogo "5 mesi dopo". Considerando che Hawkeye era ambientato in periodo natalizio, quindi nel dicembre 2024, si può dire con certezza che le scene odierne di Echo si svolgono nel maggio 2025.

Perché la cronologia di Echo nell'MCU è così confusa?

Echo fornisce vari indizi sulla sua ambientazione, ma non tutti sono chiari. Ad esempio, nell'episodio 1 si afferma che Maya torna a casa cinque mesi dopo i fatti di Hawkeye e viene rivelato anche che la madre di Maya è morta in un incidente d'auto nel 2007. Tuttavia, alcune scene con Maya adulta tra questi due eventi non hanno una data chiara, e alcuni personaggi dicono che non torna a casa da vent'anni. Alcune scene di Hawkeye sono anche intrecciate con flashback come il combattimento di Echo con Daredevil - che probabilmente ha avuto luogo durante i cinque anni di Blip tra il 2018 e il 2023 - rendendo difficile identificare quali momenti esatti siano ambientati ai giorni nostri dell'MCU.

La confusione nella timeline non è esclusiva di Echo. Dopo che Avengers: Endgame è balzato avanti di cinque anni, vari progetti MCU hanno adottato un approccio ambiguo riguardo al loro posto nella sequenza temporale. Alcuni capitoli della Saga del Multiverso, come Hawkeye e Spider-Man: No Way Home, hanno chiarito la loro ambientazione fin dall'inizio. Altri, come The Marvels ed Echo, lasciano la questione più aperta. Dopotutto, la timeline è suscettibile di modifiche future e meno informazioni specifiche include ciascun titolo, più facile diventa per i film e le serie successive apportare le modifiche necessarie nel caso in cui l'MCU ne avesse bisogno.