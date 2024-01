Echo debutta domani su Disney+, per la critica è la serie Marvel 'più violenta e brutale'

Promette bene di debutto di Echo, in arrivo domani su Disney+, le reazioni della critica via social media sono molto positive e lodano la crudezza e la profondità della serie Marvel per adulti.

Mancano ormai poche ore al debutto di Echo su Disney+ e le prime reazioni della critica si fanno spazio sui social media. Come anticipato dal marketing dello show, molti critici sottolineano il tono adulto di quella che viene presentata come la serie Marvel "più violenta e brutale". Lodi sia per la protagonista Alaqua Cox che per Vincent D'Onofrio per i loro ruoli di Echo/Maya Lopez e Kingpin, ma anche per l'attenzione ai personaggi riservata dalla sceneggiatura.

Echo: la prima foto della serie Marvel

Echo sarà la prima serie con l'etichetta Marvel Spotlight. La sinossi recita: "Echo è la nuova serie Marvel Studios in cui Maya Lopez (Alaqua Cox) deve lottare per riconnettersi con le sue radici native americane, bilanciando al contempo le aspirazioni legate a una vita di crimine come successore della brutale eredità di Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) alias Kingpin"

Oltre a Alaqua Cox nei panni della protagonista principale, D'Onofrio in quelli di Kingpin e Charlie Cox in quelli di Daredevil, lo show vede la presenza di Chaske Spencer nel ruolo di Henry, Tantoo Cardinal nel ruolo di Chula, Graham Greene nel ruolo di Skully, Cody Lightning nel ruolo di Cousin Biscuits, Devery Jacobs nel ruolo di Bonnie e Zahn McClarnon nel ruolo di William Lopez. La serie è composta da cinque episodi, disponibili da domani su Disney+.

L'esplorazione del trauma

"Dal punto di vista tematico, questo spettacolo è una sorta di esplorazione del trauma, di come lo affrontiamo, di come ci influenza, di come noi lo influenziamo, di come influenza coloro che ci circondano", ha dichiarato in precedenza la regista di Echo Sydney Freeland. "Stiamo operando a livello della strada, stavolta non è in gioco il destino dell'universo. Questo è il destino di una famiglia e ciò che vedremo è una sorta di storia delle origini non solo di Maya Lopez, ma anche di questa sorta di evento sismico che influenzerà tutta la sua famiglia. Vedremo che ci saranno increspature e conseguenze durante l'intero show."

I giudizi della critica

Molly Freeman di Screen Rant elogia le "scene di combattimento mozzafiato e la voce straordinariamente unica" e aggiunge che Echo migliora dopo il primo episodio.

Rob Keyes di Screen Rant è più prudente, ma attribuisce a Echo il merito di contenere "ingredienti inaspettati" e si dice entusiasta di rivedere Daredevil e Wilson Fisk.

Craig Byrne di KSiteTV sottolinea che l'episodio 1 di Echo "fornisce un tragico retroscena" assicurandosi anche di dare "giustizia al personaggio" e definisce Alaqua Cox una protagonista "fantastica e suggestiva".

The Movie Podcast sottolinea che Echo è "brutale, inflessibile e implacabile", elogiando il "livello di ferocia e profondità portato nel MCU" da Alaqua Cox e dal suo co-protagonista Vincent D'Onofrio, simile a quanto visto con la serie Daredevil su Netflix.

Di seguito altre reazioni.