Echo: la sinossi della nuova serie Marvel conferma il ritorno di Daredevil e anticipa il ruolo di Kingpin

La produzione di Echo, serie TV nata come spinoff di Hawkeye, è stata tra le più travagliate degli ultimi anni. A quanto pare ci sarebbero stati numerosi reshoot e il numero di episodi sarebbe stato tagliato rispetto a quanto originariamente previsto. Nel frattempo grazie a un marchio depositato dai Marvel Studios è possibile conoscere la sinossi ufficiale dello show che anticipa il ruolo di Kingpin.

Echo è la nuova serie Marvel Studios in cui Maya Lopez (Alaqua Cox) deve lottare per riconnettersi con le sue radici native americane, bilanciando al contempo le aspirazioni legate a una vita di crimine come successore della brutale eredità di Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) alias Kingpin.

Finito in rete anche il cast completo che annovera tra i suoi interpreti Charlie Cox, segno che nella show farà una sua comparsata Daredevil. Il personaggio di Maya Lopez, protagonista della serie, era già apparso in Hawkeye dove nel finale ha un alterco alquanto particolare con Kingpin (Vincent D'Onofrio). Proprio quest'ultimo dovrebbe essere il villain principale dello show in modo da fare da apripista agli eventi di Daredevil: Born Again.

Echo, quando arriverà su Disney+?

La nuova serie Marvel doveva uscire a novembre, ma è stata slittata a inizio gennaio. La fine delle riprese di Echo era stata annunciata ad agosto dalla protagonista Alaqua Cox in un post in cui si legge: "Abbiamo appena finito di girare Echo! Ce l'ho fatta papà!" si legge nello screenshot della conversazione via iMessage riportata anche da Screen Rant, e poi sotto: "Lo so che sei tanto orgoglioso di me papà! Ti voglio bene, mi manchi tanto".