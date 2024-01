Echo: la sceneggiatrice parla della possibilità di una seconda stagione

Dopo la conclusione di Echo su Disney+ con la messa in onda del quinto e ultimo episodio (qui potete leggere la nostra recensione), non è stato ancora annunciato nulla di ufficiale su una seconda stagione, ma la co-sceneggiatrice Amy Rardid sembra essere ottimista a riguardo.

"Sento che se saremo abbastanza fortunati da avere una seconda stagione, penso che potrei guardare lo show di Maya-Kingpin tutto il giorno. Penso che Maya non abbia chiuso con Kingpin e viceversa, quindi penso che ci siano ancora illimitate possibilità narrative. Credo che la cosa interessante di questi due personaggi sia che entrambi si conoscono così bene. E credo che il potere di Maya su Fisk sia quello di sapere che lui le vuole bene, e questo è un grande potere, inoltre lei lo conosce probabilmente meglio di molte altre persone e viceversa. Quindi, credo che la manipolazione reciproca di questi due giocatori di scacchi emotivi possa essere davvero interessante da mostrare", ha detto a Rardid Screen Rant.

Echo è la prima serie con l'etichetta Marvel Spotlight. La sinossi recita: "Echo è la nuova serie Marvel Studios in cui Maya Lopez (Alaqua Cox) deve lottare per riconnettersi con le sue radici native americane, bilanciando al contempo le aspirazioni legate a una vita di crimine come successore della brutale eredità di Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) alias Kingpin". Lo show aprirà la strada a Daredevil: Born Again, a cui è connesso, svolgendosi entrambi nella timeline dell'MCU.

Oltre a Alaqua Cox nei panni della protagonista principale, D'Onofrio in quelli di Kingpin e Charlie Cox in quelli di Daredevil, lo show avrà come protagonisti anche Chaske Spencer nel ruolo di Henry, Tantoo Cardinal nel ruolo di Chula, Graham Greene nel ruolo di Skully, Cody Lightning nel ruolo di Cousin Biscuits, Devery Jacobs nel ruolo di Bonnie e Zahn McClarnon nel ruolo di William Lopez. I cinque episodi di cui è composta Echo sono stati trasmessi su Disney+ dal 9 gennaio 2024.