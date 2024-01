Echo: in quale episodio della serie Marvel appare Daredevil?

Confermato fin dall'arrivo del primo materiale promozionale, Daredevil ha fatto ritorno nel MCU in uno dei cinque episodi di Echo, la nuova serie Marvel Studios che ha debuttato oggi in streaming su Disney+.

Daredevil (Charlie Cox) appare nel primo episodio di Echo durante uno dei tanti flashback della serie. Infatti, Ol'Hornhead appare subito dopo la morte del padre di Echo (Alaqua Cox) per mano di Ronin (Jeremy Renner). Kingpin (Vincent D'Onofrio) la incoraggia a usare quella rabbia per il suo impero criminale, inviandola in una missione in cui deve uccidere una serie di gangster rivali.

È qui che Daredevil irrompe sulla scena, rivelando a Maya Lopez che si tratta di un gruppo che teneva d'occhio da tempo. Come si vedeva anche nel trailer, sono finiti i giorni della tuta gialla indossata in She-Hulk: Attorney at Law e al suo posto abbiamo visto il personaggio indossare un abito scarlatto e nero simile a quello visto nell'acclamata serie Netflix, adesso canonica all'interno del MCU.

All'anteprima della serie, sul red carpet, Brad Winderbaum, dirigente dei Marvel Studios, ha dichiarato che il cameo è stato uno dei migliori mai girati. Su queste pagine recuperate la recensione di Echo.

"La scena di Daredevil è uno dei migliori camei che abbiamo realizzato in uno show o in un film Marvel", ha detto Winderbaum. "Non è buttato lì a caso. È fondamentale per il suo percorso come personaggio. Il suo scontro con Daredevil rappresenta un enorme trionfo per Maya Lopez che finalmente cattura l'attenzione di Kingpin e la contestualizza in un certo modo nel suo impero criminale. Quindi è importante e incredibile".