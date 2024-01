Marvel Studios, ecco le serie Netflix nella timeline ufficiale del MCU

Con il debutto di Echo in streaming su Disney+, le serie Marvel targate Netflix sono ufficialmente entrate a far parte della timeline principale del Marvel Cinematic Universe, quella nota nella narrazione come Sacra Linea Temporale.

Dopo i commenti dei dirigenti dei Marvel Studios qualche giorno fa, Disney+ ha aggiunto tutti gli show nati dalla partnership Marvel/Netflix alla sezione "Timeline Order" del MCU presente sulla piattaforma digitale.

Tutti gli show, quindi, da Daredevil a Jessica Jones, da Luke Cage a The Punisher e persino Iron Fist, sono stati inclusi nell'elenco, confermando la canonicità di questo universo narrativo con il resto del franchise dei Marvel Studios.

Il problema della canonicità di queste storie era tornato a galla durante il press tour di Echo. Dato che sia Daredevil che Kingpin appaiono nella nuova serie, Brad Winderbaum, dirigente dei Marvel Studios, ha confermato che gli show andati in onda su Netflix sono ormai canonici con gli altri eventi del MCU.

"Posso dire che fino a questo momento siamo stati un po' cauti su ciò che è da considerare canone all'interno della Sacra Linea Temporale e ciò che non lo è", aveva dichiarato Winderbaum.