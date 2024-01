Echo: un piano sequenza ricco di azione nella nuova clip della serie Marvel

Debutterà domani per intero la serie su Echo, spin-off di Hawkeye.

I Marvel Studios hanno condiviso in streaming una nuova clip ufficiale di Echo, la serie con Alaqua Cox protagonista nei panni del personaggio che abbiamo visto esordire in Hawkeye.

La clip mostra un piano sequenza di circa 40 secondi in cui vediamo il personaggio principale impegnato in una scazzottata con alcuni loschi figuri. Si nota, dalla clip, il particolare stile di riprese, molto più crudo e brutale dei precedenti show targati Marvel. Non a caso, la serie inaugurerà la nuova etichetta Marvel Spotlight, che prediligerà storie più intime e ancorate ai personaggi, senza trame da "fine del mondo".

Oltre a Alaqua Cox nei panni della protagonista principale, Vincent D'Onofrio in quelli di Kingpin e Charlie Cox in quelli di Daredevil, lo show vede la presenza di Chaske Spencer nel ruolo di Henry, Tantoo Cardinal nel ruolo di Chula, Graham Greene nel ruolo di Skully, Cody Lightning nel ruolo di Cousin Biscuits, Devery Jacobs nel ruolo di Bonnie e Zahn McClarnon nel ruolo di William Lopez.

Echo, i Marvel Studios hanno ridotto il numero di episodi della nuova serie

Tutti e cinque gli episodi di Echo saranno disponibili a partite da domani, 10 gennaio, in streaming su Disney+. Su queste pagine potete visualizzare le prime reazioni della critica.