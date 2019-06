E3 2019: Gears 5 e Terminator, arriva un crossover

Come annunciato all'E3 2019, sta per arrivare un crossover tra Gears 5 e Terminator, chiamato Terminator Dark Fate Character Pack, in cui sarà possibile giocare nei panni del mitico androide o di Sarah Connor.

"Siamo sempre stati fan del franchise di Terminator e siamo qui per tornare con James Cameron e Linda Hamilton e siamo molto eccitati". Così ha detto il direttore di The Coalition, Rod Fergusson che poi ha proseguito: "Quando guardi Sarah Connor come personaggio, lei è davvero in sintonia con il nostro modo di vedere le cose per quanto riguarda la storia di Kait (Kait Diaz il personaggio principale della saga di Gears ndr.). Kait è diventata da civile a guerriera che sta cercando di salvare l'umanità. E' la stessa storia di Sarah Connor, perciò l'idea di riunire questi due franchise in modo interessante è stato molto gratificante per noi".

Terminator: Dark Fate, le prime foto ufficiali di Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton

A doppiare il personaggio di Sarah sarà proprio Linda Hamilton, l'attrice che la ha impersonata nei vari film della serie sci-fi di Terminator. Per giocare come Connor o Terminator, bisognerà preordinare Gears 5 o acquistare e giocare il gioco entro la prima settimana dal suo lancio. L'uscita su Xbox One e PC è prevista per il 10 settembre. Quasi in contemporanea sarà invece possibile rivedere i due personaggi creati dall'estro di James Cameron nell'ultimo capitolo: Terminator: Destino Oscuro in cui Arnold Schwarzenegger riprenderà i panni di uno dei suoi personaggi più iconici. Da un punto di vista narrativo si collegherà direttamente al Terminator 2 - Il giorno del giudizio, ignorando le linee temporali e i fatti raccontati in Terminator 3, Terminator Salvation e Terminator Genisys.