Terminator: Dark Fate, le prime foto ufficiali di Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton

La Paramount ha appena diffuso le prime foto ufficiali di Terminator: Dark Fate, il nuovo capitolo del celebre franchise che vedrà riuniti i due storici protagonisti Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton. In attesa che, al CinemaCon tra poche ore, venga svelato l'attesissimo trailer.

È stato il sito IGN a pubblicare le prime immagini di Terminator 6, uno dei film più attesi dell'anno, che arriverà nei cinema americani il 1° novembre 2019. Negli scatti possiamo naturalmente vedere Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton nei propri storici ruoli di T-800 e Sarah Connor, ma ci permettono anche di scoprire il look delle new entry Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna e Diego Boneta. A proposito di Linda Hamilton, che torna nel franchise dopo averlo abbandonato nel 1991 dopo Terminator 2: non si sa molto sull'evoluzione del suo personaggio, come su tutta la trama, ma pare che potrebbe trattarsi di un ibrido umano/cyborg.

Ecco le prime foto di Terminator: Dark Fate:

Terminator: Dark Fate è diretto dal regista di Deadpool Tim Miller, la storia, ideata con la collaborazione di James Cameron, è firmata da David S. Goyer.

"Questa è una prosecuzione della storia vista nei primi due Terminator. Faremo finta che gli altri film siano solo un brutto sogno" ha dichiarato Cameron. "O una timeline alternativa, cosa che è permessa nel nostro multi-verso. Questa storia è stata concepita da Tim Miller più che da chiunque altro, anche io da principio non ero troppo convinto. L'unica cosa su cui ho insistito era reinventare il franchise per il 21° secolo."

Il nuovo Terminator vede nel cast Mackenzie Davis e Natalia Reyes nel ruolo di Grace e Dani Ramos. Nel film ci sarà poi l'atteso incontro tra Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton, storica interprete di Sarah Connor. La Hamilton tornerà a interpretare il suo personaggio per la prima volta dopo Terminator 2 - il giorno del giudizio del 1991.