Dylan Dog, Paola Barbato: "È un antieroe sensibile e impulsivo"

Dylan Dog, il famoso personaggio creato da Tiziano Sclavi, ha avuto diversi sceneggiatori e disegnatori che hanno dato vita alle sue (dis)avventure a fumetti. Tra questi, c'è Paola Barbato, scrittrice e sceneggatrice, che durante la nostra intervista al #SalottoCinefilo - qui il link del nostro canale Twitch ufficiale - ci ha raccontato quali difficoltà si possono incontrare scrivendo su Dylan.

La sceneggiatrice Paola Barbato

Secondo la sceneggiatrice, la più grande difficoltà che ha incontrato nello scrivere dell'universo di Dylan Dog, edito da Sergio Bonelli editore, è stata proprio scrivere di Dylan Dog: "Dylan e io non siamo simili, ho imparato ad apprezzare Dylan Dog prima come lettrice e poi come sceneggiatrice, ma io e lui abbiamo tratti caratteriali molto diversi" - ha raccontato Paola Barbato - "ha alcune caratteristiche imprescindibili, peculiari, che si scontrano con alcuni lati della mia personalità. Certo, il creatore di Dylan, Tiziano, ha inventato una persona, non un personaggio ed è anche per questo che l'ho apprezzato, con i suoi pregi e difetti. Dylan Dog è la versione di Tiziano che vorrebbe essere, è un eroe anti eroe estremamente sensibile e impulsivo, ha la propensione a mettersi dalla parte del torto ed è innamorato dell'amore. Ma noi sceneggiatori sapremo sempre che a un certo tipo di situazione, Dylan reagirebbe così. Non possiamo uscire da quello schema, non sarebbe più Dylan Dog! Questo vincolo è una cosa che mi ha condizionata molto quando scrivevo di Dylan: se volevo fargli prendere alcune scelte, sapevo che sarei andata contro al carattere di Dylan e non andava bene."

Romics 2015 - Dylan Dog in mostra

"In un periodo ci ho messo troppo poco di me, quando di solito capita il contrario, e questo ha riflettuto sulla storia." - prosegue Barbato - "Alcuni mi avevano fatto notare che si vedesse che la scrittura fosse fredda, come trattenuta. Da allora mi sono lasciata andare in questo universo che per me era intoccabile e alla fine ho potuto dare un po' di me anche a Dylan."

Tempo fa si era parlato di una serie tv live action su Dylan Dog, con 10 episodi incentrati sulle avventure dell'investigatore dell'occulto e del suo braccio destro Groucho alle prese con mostri, vampiri, fantasmi, zombie e altre creature sovrannaturali.