Un Posto al Sole, anticipazioni 15 giugno: Gianluca sta per scoprire chi è l'uomo misterioso di Anna

Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Gianluca
NOTIZIA di 14/06/2026

Inizia una nuova settimana per i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap opera di Rai Tre che ci tiene compagnia da trent'anni. Nell' episodio di lunedì 15 giugno Gianluca sarà a un passo dallo scoprire che l'uomo amato da Anna è suo padre Alberto; tra Raffaele e Ornella invece, per un attimo sembrerà essere tornato il sereno.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50.

Dov'eravamo rimasti

Un Posto Al Sole Serena
Serena

Alberto continua a pensare ad Anna e non è l'unico a voler sapere che fine abbia fatto la ragazza. Intanto Jimmy, dopo l'ennesimo scontro con i bulli in piscina, sprofonda nella frustrazione per non essere riuscito a reagire. A Palazzo Palladini, invece, arriva una sorpresa: Micaela mette da parte il suo lato più caotico e prova a fare da mediatrice tra Filippo e Serena.

Un Posto al Sole, anticipazioni 12 giugno: Jimmy tormentato dai bulli, Micaela aiuta Serena e Filippo Un Posto al Sole, anticipazioni 12 giugno: Jimmy tormentato dai bulli, Micaela aiuta Serena e Filippo

Anticipazioni 15 giugno: Gianluca sta per scoprire chi è l'uomo misterioso di Anna

Alberto Un Posto Al Sole 2
Alberto

Rossella sa che Alberto è innamorato di Anna, e per diverso tempo si è chiesta come comportarsi, se dire tutto a Gianluca oppure nascondergli una verità che gli avrebbe fatto molto male. Alla fine, la dottoressa ha deciso di non rimanerne fuori, e ora avverte Alberto dell'incontro tra Gianluca e la madre di Anna: il giovane Palladini così, sta per avvicinarsi sempre di più all'identità del nuovo uomo della ragazza: capirà che l'uomo misterioso è proprio suo padre?
Intanto, Michele patisce l'invadenza di Ferri in radio, mentre Marina dimostra tutta la sua gelosia nei confronti di Greta: basta solo che Roberto la nomini.
Veniamo ora a un'altra coppia. A Palazzo Palladini infatti, una visita a sorpresa di Viola sembra rendere l'atmosfera tra Ornella e Raffaele più distesa rispetto ai giorni precedenti, ma la verità è che per la donna non è facile evitare di pensare a Vanni.