Un Posto al Sole, anticipazioni 15 giugno: Gianluca sta per scoprire chi è l'uomo misterioso di Anna

Inizia una nuova settimana per i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap opera di Rai Tre che ci tiene compagnia da trent'anni. Nell' episodio di lunedì 15 giugno Gianluca sarà a un passo dallo scoprire che l'uomo amato da Anna è suo padre Alberto; tra Raffaele e Ornella invece, per un attimo sembrerà essere tornato il sereno.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50.

Dov'eravamo rimasti

Serena

Alberto continua a pensare ad Anna e non è l'unico a voler sapere che fine abbia fatto la ragazza. Intanto Jimmy, dopo l'ennesimo scontro con i bulli in piscina, sprofonda nella frustrazione per non essere riuscito a reagire. A Palazzo Palladini, invece, arriva una sorpresa: Micaela mette da parte il suo lato più caotico e prova a fare da mediatrice tra Filippo e Serena.

Anticipazioni 15 giugno: Gianluca sta per scoprire chi è l'uomo misterioso di Anna

Alberto

Rossella sa che Alberto è innamorato di Anna, e per diverso tempo si è chiesta come comportarsi, se dire tutto a Gianluca oppure nascondergli una verità che gli avrebbe fatto molto male. Alla fine, la dottoressa ha deciso di non rimanerne fuori, e ora avverte Alberto dell'incontro tra Gianluca e la madre di Anna: il giovane Palladini così, sta per avvicinarsi sempre di più all'identità del nuovo uomo della ragazza: capirà che l'uomo misterioso è proprio suo padre?

Intanto, Michele patisce l'invadenza di Ferri in radio, mentre Marina dimostra tutta la sua gelosia nei confronti di Greta: basta solo che Roberto la nomini.

Veniamo ora a un'altra coppia. A Palazzo Palladini infatti, una visita a sorpresa di Viola sembra rendere l'atmosfera tra Ornella e Raffaele più distesa rispetto ai giorni precedenti, ma la verità è che per la donna non è facile evitare di pensare a Vanni.