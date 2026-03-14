Dopo Yellowstone è uscita The Madison, la nuova serie è promossa o bocciata?

Sono uscite le prime recensioni della nuova serie western in sei puntate di Taylor Sheridan, The Madison, che sta riscuotendo grande successo e la conferma arriva dall'ottimo punteggio ottenuto su Rotten Tomatoes.

Ideata dal creatore di Yellowstone Taylor Sheridan, la serie neo-western ha debuttato in streaming con i primi tre episodi su Paramount+ il 14 marzo, che saranno seguiti dai restanti tre il sabato successivo.

Con largo anticipo sul debutto della serie, The Madison è stata già rinnovata per una seconda stagione, le cui riprese sono già terminate.

The Madison: Michelle Pfeiffer e Kurt Russell in una scena

Cosa dice la critica della nuova serie di Taylor Sheridan

The Madison ha debuttato con un punteggio del 67% assegnato dalla critica su Rotten Tomatoes. Al momento della stesura di questo articolo, la serie conta circa 21 recensioni, quindi il punteggio potrebbe variare man mano che ne verranno pubblicate altre. Inoltre, il punteggio del pubblico inizierà a delinearsi nelle prossime ore, dato che la serie ha appena esordito su Paramount+.

Nel complesso, le prime reazioni sono per lo più positive, con molti critici che lodano le interpretazioni della serie e lo stile narrativo sobrio. Paul McGuire Grimes di Paul's Trip to the Movies afferma che Michelle Pfeiffer conferisce alla serie il suo "cuore e la sua anima", mentre Richard Roeper su RogerEbert.com la definisce "una serie televisiva solida come una roccia e avvincente".

Diversi critici vedono inoltre la serie come un allontanamento di Sheridan dalla grandiosità di Yellowstone. Danielle Solzman di Solzy at the Movies scrive che ciò dimostra che l'autore "può dare il meglio di sé su una scala più intima", mentre Aidan Kelley di Collider la definisce il suo "più grande passo fuori dalla sua zona di comfort finora".

La trama e il cast di The Madison

Ideata e scritta interamente da Taylor Sheridan, la serie racconta la storia della famiglia Clyburn, che si trasferisce da New York City nella valle del fiume Madison, nel sud-ovest del Montana, per elaborare il lutto in seguito a una devastante tragedia familiare. Il cast è guidato da Michelle Pfeiffer, tre volte candidata all'Oscar, e Kurt Russell.

Il resto del cast include Patrick J. Adams (Suits), Elle Chapman, Emmy nominee Matthew Fox (Lost), Beau Garrett, Amiah Miller, Ben Schnetzer, Kevin Zegers, Rebecca Spence, Alaina Pollack, e Danielle Vasinova. Will Arnett (Arrested Development, 30 Rock, BoJack Horseman) ha invece un ruolo da guest star.

Dove guardare in streaming la serie con Michelle Pfeiffer

The Madison, guidata dalla star di Ladayhawke e Scarface, è distribuita in streaming principalmente sulla piattaforma Paramount+. Si tratta infatti di una produzione originale del servizio, quindi il modo più diretto per vederla è tramite un abbonamento a questa piattaforma. In streaming sono disponibili da oggi i primi tre episodi.