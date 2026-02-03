Yellowstone: lo sconvolgente spoiler nel trailer dello spinoff Marshals fa infuriare i fan

L'universo di Yellowstone si espande con una nuova serie spinoff incentrata su Kayce Dutton, personaggio interpretato da Luke Grim. Lo show arriverà su Paramount+ il 2 marzo, ma il trailer sta facendo discutere i fan per colpa di un massiccio spoiler contenuto nel promo.

Marshals: A Yellowstone Story racconterà la vita di Kayce Dutton (Luke Grimes) dopo aver lasciato il Dutton Ranch per diventare sceriffo federale in Texas. Il personaggio sembra dover affrontare una serie di drammi lavorativi e personali, come lascerebbe intendere il trailer della durata di circa due minuti.

Che cosa accade in Marshals: A Yellowstone Story?

Dopo essersi lasciatosi alle spalle lo Yellowstone Ranch, Kayce Dutton entra a far parte di un'unità d'élite degli U.S. Marshals, mettendo a frutto le sue abilità di cowboy e Navy SEAL per mettere ordine nelle terre selvagge del Montana. Kayce fa conoscenza dei suoi compagni di squadra Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) e Miles Kittle (Tatanka Means). Insieme dovranno affrontare la fatica di essere l'ultima linea di difesa nella guerra contro la violenza che colpisce la regione, conciliando al tempo stesso il dovere verso le proprie famiglie. Per Kayce questo significa proteggere suo figlio Tate (Brecken Merrill) e mantenere il legame con i suoi fidati alleati Mo (Mo Brings Plenty) e Thomas Rainwater (Gil Birmingham) della riserva di Broken Rock.

Quale spoiler è contenuto nel trailer?

Il trailer di Marshals: A Yellowstone Story si apre con Kayce Dutton in preda a un incubo bellico. Poco dopo l'uomo si sveglia sudato in un letto vuoto. Successivamente altre immagini, tra cui un cadavere che viene coperto da un lenzuolo nel letto matrimoniale, avrebbero anticipato la morte della moglie di Kayce, Monica Dutton (Kelsey Asbille), lasciando i fan sbigottiti.

"Avete fatto fuori Monica? Beh... è giunto il momento del ritorno dello squilibrato Kayce. E io sono QUI per questo", ha scritto qualcuno nei commenti. "RIP Monica :(", ha commentato un altro utente sotto il trailer su YouTube. "Se Monica è morta, me ne vado. Non guarderò morire un'altra Dutton", ha aggiunto un altro follower.

Lo stesso Luke Grimes in un'intervista a PEOPLE di qualche mese fa ha detto: "Il mio primo pensiero è stato: 'Dove andiamo a parare? Volevamo assolutamente dargli una storia realistica, renderla interessante e credibile. Se fosse stato solo felice, avremmo poco da vedere. Non sarebbe stato molto bello. Ma devo dire questo, l'idea che mi è stata proposta è molto, molto buona e molto interessante e mi ha davvero coinvolto e credo che coinvolgerà anche il pubblico."