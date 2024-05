Dungeons & Dragons: Paramount+ cancella la serie live action, ma Hasbro vuole realizzarla

La serie in live-action non sarà più realizzata dalla Paramount, ma la Hasbro cercherà di venderla altrove

Paramount+ ha deciso di non realizzare la serie live-action basata sulla popolarissima serie di giochi di ruolo fantasy Dungeons & Dragons della Hasbro.

La mossa arriva quasi un anno e mezzo dopo che, nel gennaio 2023, lo streamer Paramount aveva dato al progetto un ordine diretto di otto episodi. All'epoca si trattava di una coproduzione tra eOne, società di proprietà della Hasbro, che aveva sviluppato la serie, e Paramount Pictures.

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Chris Pine, Justice Smith in una scena del film

Ora, grazie alla vendita di eOne a Lionsgate nel dicembre 2023, il progetto sarà sottoposto a un aggiornamento creativo prima di essere proposto ad altri potenziali acquirenti, sia partner di produzione che piattaforme.

I cambiamenti includeranno un nuovo team creativo. La versione venduta a Paramount+ apparteneva a Rawson Marshall Thurber, che aveva scritto la sceneggiatura del pilot e doveva dirigere il primo episodio. Successivamente è stato affiancato da Drew Crevello, che è salito a bordo nell'aprile 2023 come produttore esecutivo e showrunner.

La serie si farà ugualmente?

Hasbro, che mantiene tutti i diritti sul materiale di base, rimarrà impegnata a far decollare una serie live-action di Dungeons & Dragons come parte di un universo più ampio, che comprende il film del 2023 Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri e uno spettacolo di Broadway, The Twenty-Sided Tavern, attualmente in scena.

Dungeons & Dragons, Hugh Grant: "Ho una paura fottuta dei giocatori di ruolo... e di Michelle Rodriguez"

Con umani, elfi, orchi e altre creature fantastiche impegnati in guerre, cacce al tesoro e campagne, il gioco di D&D, uno dei marchi chiave del franchise di Hasbro, nato da Wizards of the Coast, è supervisionato da un ospite, noto come Dungeon Master, e impiega i caratteristici dadi a più facce. Più di 50 milioni di fan hanno giocato a D&D da quando è stato lanciato 49 anni fa, compresi i videogiochi e l'intrattenimento in livestream su Twitch e YouTube.