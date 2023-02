Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, il nuovo teaser del film

Il 30 marzo arriverà nelle sale Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri e online è stato condiviso un nuovo teaser per la gioia dei fan.

Bisognerà attendere il 30 marzo per vedere nelle sale Dungeons & Dragons: L'onore dei Ladri, film che porterà sul grande schermo l'iconico gioco amato in tutto il mondo.

Nel video si vede chi entra a far parte della squadra che dovrà cercare di affrontare una terribile minaccia che potrebbe mettere a rischio l'universo.

Nel cast di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri figurano stelle del cinema del calibro di Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head e Hugh Grant

La sinossi ufficiale di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri recita: "Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate".

Il film action fantasy è basato sul celebre ruolo di ruolo di Hasbro del 1974. Nel gioco, l'Impero di Izmer è governato da un'aristocrazia esperta di magia, con i maghi che sono sono sotto il comando dell'imperatrice Savina. Con lo scettro magico, lei domina i draghi d'oro e assicura la difesa al regno.