Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, in arrivo due romanzi in libreria

In occasione dell'uscita del film Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, tra oggi e aprile arrivano in libreria due romanzi attesissimi dai fan: scopriamoli insieme!

Il primo a essere disponibile per tutti gli appassionati a partire da oggi 29 marzo 2023 è il romanzo ispirato al titolo ora in sala (qui la nostra recensione del film), dal titolo Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri. Il bardo Edgin e la barbara Holga scontano la loro pena nella prigione remota di Revel's End. Hanno perso tutto anni fa, quando sono stati catturati in seguito a un furto finito male. Ma un giorno riconquistano la libertà e partono alla ricerca della figlia perduta di Edgin, in un viaggio che riunirà i due amici ai compagni di un tempo. Solo una banda di improbabili avventurieri potrà mettere a segno un colpo apparentemente impossibile. Ma la posta in gioco potrebbe essere molto più alta di quanto sembri... La lettura è adatta a tutto il pubblico a partire dai 10 anni.

A partire, invece, dall'11 aprile, grazie all'autrice bestseller del New York Times E. K. Johnston sarà disponibile in libreria un nuovo volume sempre della saga Dungeons & Dragons. L'onore dei ladri, dal titolo Doric la druida. Doric si è sempre sentita sola. I suoi genitori umani l'hanno respinta, poi ha vagato per anni prima di essere accolta da una comunità di elfi nel Bosco di Neverwinter. Ma nemmeno loro riescono a ignorare le corna e la coda che marcano il retaggio tiefling della ragazza. Persino le sue acerbe abilità da druida la rendono "diversa"... e solo sviluppando quelle abilità Doric potrà aiutare la sua famiglia adottiva a contenere l'avanzata degli umani che minacciano la purezza della foresta. La druida dovrà cercare altrove la chiave per controllare i suoi poteri, tra i ranghi di un ordine di guerrieri nascosto nella Foresta di Ardeep: l'Enclave di Smeraldo, una fazione che combatte per mantenere l'equilibrio tra natura selvaggia e civiltà, preservando la sacralità di entrambe.

Lì Doric inizia a scoprire la forza della propria diversità. Ma non tutti i nuovi compagni accolgono il cambiamento allo stesso modo, e l'addestramento della tiefling la obbligherà ad affrontare le convinzioni che l'hanno spinta a entrare nell'Enclave. Per proteggere la sua casa, dovrà fare i conti con i suoi poteri, con la sua gente... e con i muri che lei stessa ha costruito per proteggersi dal mondo.