Dungeons & Dragons: tra le location usate per le riprese anche la Cattedrale di Wells

Tra le location che verranno usate per le riprese di Dungeons & Dragons ci sarà anche la famosa Cattedrale di Wells nel Regno Unito.

Le riprese di Dungeons & Dragons sono attualmente in corso e tra le location che verranno usate per girare il film ci sarà la Cattedrale di Wells.

L'edificio religioso apparirà in alcune scene del progetto grazie al lavoro compiuto sul set all'inizio del mese di giugno.

La Cattedrale di Wells è stata costruita oltre 300 anni fa e all'esterno dell'edificio ci sono ben 300 sculture che sono state posizionate nella struttura gotica. L'edificio è situato nella campagna britannica e la notizia è stata confermata delle autorità dell'area del Somerset che hanno confermato che le riprese di Dungeons & Dragons si svolgeranno dall'8 al 12 giugno, grazie al sostegno dei produttori di August Street Films.

Il cast del film è composto da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Rege-Jean Page, Hugh Grant e Sophia Lillis.

La regia del lungometraggio è stata affidata a Jonathan Goldstein e John Francis Daley e, attualmente, non sono stati rivelati i dettagli relativi alla trama o ai personaggi.

Il gioco Dungeons & Dragons è stato lanciato nel 1974 e ha ottenuto la popolarità internazionale negli anni '80, ritornando poi a essere molto amato negli ultimi anni, permettendo di mettersi alla prova con ricerche di tesori, missioni, incantesimi, lotte tra creature e avventure di vario tipo.