Dungeons & Dragons: al via le riprese del reboot, prima foto dal set

Le riprese di Dungeons & Dragons, hanno preso il via: nel cast all star Chris Pine, Michelel Rodriguez, Sophia Lillis, Rege-Jean Page e il villain Hugh Grant.

Le riprese del reboot di Dungeons & Dragons sono iniziate, come testimonia la prima foto dal set diffusa via social. Basato sul popolare gioco di ruolo di ruolo, Dungeons & Dragons è stato adatta per il grande schermo più volte in precedenza. La nuova versione prodotta da Warner Bros. arriverà nei cinema nel 2023.

Il regista Jonathan Goldstein ha annunciato su Twitter l'inizio della produzione accompagnando l'annuncio con un ciak che mostra il logo di Dungeons & Dragons e il nome di John Francis Daley, co-regista di Goldstein.

Nel dicembre 2020 è stata annunciato l'ingaggio di Chris Pine come protagonista del reboot di Dungeons & Dragons, ad affiancarlo sono in arrivo la star di Bridgerton Rege-Jean Page, il pilastro del franchise di Fast & Furious Michelle Rodriguez e l'astro nascente Sophia Lillis Inoltre, a interpretare il villain del fantasy sarà la star Hugh Grant, mentre il ruolo di Justice Smith non è stato ancora rivelato.

Dungeons & Dragons: lo sceneggiatore paragona la serie tv a Rambo

Il logo raffigurato sul ciak è molto simile alla grafica originale del gioco di Dungeons & Dragons, il che molto probabilmente allude alla fedeltà dell'adattamento. Al momento, non è chiaro come Goldstein e Daley, che hanno anche scritto la sceneggiatura, adatteranno il popolare gioco di ruolo immerso in un'atmosfera fantasy di stampo medievale.