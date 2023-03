Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Chris Pine nel trailer: "Non serve conoscere il gioco"

Nella nuova featurette dedicata al film Chris Pine e gli altri protagonisti spiegano perché non c'è bisogno di conoscere il celebre gioco di ruolo per apprezzare il film.

Paramount Pictures ha diffuso in streaming un nuovo trailer di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, in cui i vari protagonisti, con Chris Pine in prima fila, spiegano perché non c'è alcun bisogno di essere un amante del gioco di ruolo per apprezzare il film.

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un'avventura divertente e ricca di azione. Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate.

Nel gioco, l'Impero di Izmer è governato da un'aristocrazia esperta di magia, con i maghi che sono sono sotto il comando dell'imperatrice Savina. Con lo scettro magico, lei domina i draghi d'oro e assicura la difesa al regno.

Dungeons & Dragons, Chris Pine: "È un incrocio tra Il Trono di Spade e i Goonies"

Il lungometraggio può contare su un cast composto dalle star Chris Pine, Michelle Rodriguez, Rege-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head e Hugh Grant. Dopo l'anteprima gratuita a Cinecittà, il film uscirà nelle sale italiane il 29 marzo prossimo.