Dungeon & Dragons: Jonathan Goldstein e John Francis Daley alla regia?

Dungeons & Dragons, dopo molti ostacoli, potrebbe finalmente diventare un film grazie ai registi Jonathan Goldstein e John Francis Daley che sarebbero impegnati nelle trattative con la Paramount e AllSpark Pictures.

Il progetto punta a portare sul grande schermo l'incredibile mondo creato per il gioco di ruolo che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo.

Il duo composto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley ha recentemente diretto Game Night - Indovina chi muore stasera? e ha firmato la sceneggiatura di Spider-Man: Homecoming. I due filmmaker sarebbero, secondo quanto dichiara Deadline, molto vicini ad accettare il compito di occuparsi dell'ambizioso Dungeons & Dragons.

Al centro della storia del potenziale adattamento del gioco di ruolo ci dovrebbero essere un guerriero e delle creature mistiche alle prese con un viaggio pericoloso per trovare un tesoro molto ambito.

Nel 2016 era apparsa online la notizia che Ansel Elgort avrebbe dovuto interpretare la parte principale, tuttavia il progetto è stato poi temporaneamente abbandonato, e non è chiaro se sia ancora coinvolto nella realizzazione del film. I prossimi mesi la giovane star sarà in ogni caso impegnata sul set di West Side Story e nella promozione del film Il Cardellino, mentre in futuro potrebbe ritornare sul set per girare il sequel di Baby Driver.