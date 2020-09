Dune, Zendaya loda Timothée Chalamet: "È come se ci conoscessimo da sempre"

In attesa dell'arrivo del trailer ufficiale di Dune, previsto per domani, Zendaya Coleman torna a commentare l'esperienza sul set parlando dell'incredibile chimica nata col collega Timothée Chalamet, che interpreta il protagonista Paul Atreides.

Timothee Chalamet e Rebecca Ferguson in una delle prime immagini del film Dune

In Dune, in uscita al cinema a dicembre, Zendaya Coleman veste i panni della misteriosa Chani, nativa del pianeta Arrakis che stringerà un forte legame con Paul. L'incontro tra i due giovani attori sul set di Denis Villeneuve è stato assai felice, come racconta Zendaya:

"Ho incontrato Timothée Chalamet il giorno della lettura per verificare la nostra chimica. Da dubito è stato come se ci conoscessimo da sempre, come se fosse il mio vicino di casa. Siamo diventati grandi amici. È molto talentuoso".

Il regista Denis Villeneuve ha deciso di osare l'impresa là dove prima di lui David Lynch aveva parzialmente fallito, adattando l'opera di Frank Herbert. Le gesta del primo romanzo saranno narrate in due film, ma sono in preparazione anche serie spinoff dedicate all'universo di Dune.

L'uscita di Dune è fissata per il 18 dicembre. Pochi giorni fa è stato diffuso sul web il trailer leaked di Dune.