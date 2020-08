Dune: il trailer leaked del film di Denis Viilleneuve

Nelle scorse ore è apparso sul web il teaser trailer leaked di Dune, l'attesissimo remake firmato da Denis Villeneuve. L'uscita del film al cinema è prevista per il 17 dicembre 2020.

Se già Dunerappresentava uno dei titoli più attesi della seconda metà dell'anno, le immagini circolate questa mattina sui social non possono far altro che aumentare a dismisura l'hype per quello che sarà un titolo capace di calamitare l'interesse di tutti gli amanti del grande cinema, specialmente gli appassionati del genere sci-fi.

Dune potrà inoltre conquistare tutti coloro che hanno amato profondamente l'omonimo romanzo fantascientifico del 1965 di Frank Herbert e che sono rimasti scottati, nel 1984, dall'adattamento firmato da David Lynch. Il film del regista di The Elephant Man non è mai riuscito a convincere fino in fondo ed ecco perché ci sono molte aspettative riguardo il nuovo lavoro di Denis Villeneuve.

Villeneuve ha infatti già dimostrato in passato, prima con Arrival e poi con Blade Runner 2049, di saperci fare con il genere sci-fi e con le ambientazioni futuristiche. Per fare le cose in grande, poi, ha scelto un cast di alto livello, composto da Timothée Chalamet come il protagonista Paul Atreides che vediamo proprio nella prima parte del teaser trailer, Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Oscar Isaac (il Duca Leto Atreides), Josh Brolin (Gurney Halleck), Stellan Skarsgård (Vladimir Harkonnen), Dave Bautista (Glossu Rabban), Zendaya (Chani), David Dastmalchian (Piter De), Stephen McKinley Henderson, Charlotte Rampling, Jason Momoa (Duncan Idaho), Javier Bardem (Stilgar) e Chang Chen(Dr. Wellington Yueh).