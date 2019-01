Dune: Zendaya tra i protagonisti del reboot?

Dune ritornerà sul grande schermo con la regia di Denis Villeneuve e in questi giorni si sta iniziando a delineare il cast ufficiale del progetto che sembra potrà contare anche sulla presenza di Zendaya, la star di Spider-Man: Far From Home e The Greatest Showman. Il ruolo che le sarebbe stato offerto dalla produzione non è ancora stato svelato e non resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli relativi alla sua partecipazione all'atteso progetto.

Nel cast del progetto con protagonista Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides ci saranno anche Rebecca Ferguson nella parte di Lady Jessica, la madre del giovane; Stellan Skarsgård che sarà il malvagio barone Harkonnen; Dave Bautista e Charlotte Rampling. Nelle ultime ore si è inoltre parlato di una possibile presenza di Oscar Isaac tra gli interpreti, con la parte del padre di Paul.

La storia di quello che dovrebbe essere il primo capitolo cinematografico della saga è ambientata in un futuro lontano in cui c'è una lotta tra alcune famiglie feudali che controllano l'accesso a una droga chiamata Melange, in grado di aumentare la coscienza e allungare la vita delle persone, causando però una dipendenza e potenziali conseguenze mortali. La sostanza rende inoltre possibile compiere dei viaggi interstellari e si trova solo sul pianeta Arrakis, ovvero Dune.