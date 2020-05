Dune: una nuova foto mostra Timothée Chalamet e Josh Brolin in azione

Una nuova foto del film Dune mostra Timothée Chalamet e Josh Brolin durante una scena d'azione. Lo scatto è stato condiviso online dal magazine Empire e ragala una piccola anticipazione riguardante una spettacolare sequenza che è stata realizzata dal regista Denis Villeneuve.

Dune: Timothée Chalamet e Josh Brolin in una nuova foto

Lo scatto mostra Timothée Chalamet, che in Dune interpreta Paul Atreides, mentre viene tenuto a bordo di un veicolo da Gurney Halleck, personaggio affidato a Josh Brolin, e i due stanno sorvolando il pianeta deserto Arrakis.

Denis Villeneuve ha rivelato al magazine che si tratta di uno dei momenti più importanti per il personaggio: "Si tratta del primo contatto tra Paul e il deserto profondo e ne rimane affascinato. Prova questa strana sensazione di essere a casa. C'è molta azione in questo momento specifico ed è una delle scene del film per cui inizio a sentirmi piuttosto orgoglioso".

Il filmmaker ha deciso di realizzare Dune dopo che i vertici di Warner Bros. gli hanno permesso di dividere il romanzo di Frank Herbert in due parti. Il primo lungometraggio arriverà nei cinema americani, se non ci saranno ritardi, il 18 dicembre.

Denis Villeneuve: "Il mio Dune sarà uno Star Wars per adulti"

Il protagonista del film diretto dal regista canadese Denis Villeneuve è Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides, mentre i suoi genitori avranno le fattezze di Oscar Isaac e Rebecca Ferguson. Al fianco del giovane attore vedremo anche Zendaya Coleman, Jason Momoa e Josh Brolin, mentre i cattivi saranno Stellan Skarsgård, Dave Bautista e David Dastmalchian. Presenti nel cast anche Javier Bardem e Charlotte Rampling.