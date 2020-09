Dune: il trailer italiano del film con Timothée Chalamet

Il trailer italiano di Dune anticipa i primi dettagli dello spettacolare film di Denis Villeneuve e vede Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa e le altre star in azione in scenari incredibili.

Ecco finalmente il trailer italiano di Dune, adattamento firmato da Denis Villeneuve, che permette di apprezzare in dettaglio le prime spettacolari sequenze dell'ambiziosa pellicola fantascientifica in arrivo al cinema a dicembre.

Nel trailer ita di Dune il giovane Paul Atreides, personaggio interpretato da Timothée Chalamet è chiamato a un'importante (e dolorosa) prova prima ancora che intraprenda il suo viaggio: dovrà imparare a dominare dolore e paura per portare il suo popolo verso la salvezza. Accanto a Paul ci saranno compagni di viaggio e di battaglie, come la Chani di Zendaya Coleman e come il Duncan Idaho interpretato dalla star di Aquaman Jason Momoa. Ma sul suo cammino il protagonista incontrerà anche nemici potenti e pronti ad ostacolarlo. Un trailer reso ancora più spettacolare dagli scenari mozzafiato.

Dune è un adattamento del classico di fantascienza di Frank Herbert e narra parte degli eventi contenuti nel primo libro. Come ha anticipato il regista Denis Villeneuve, Dune sarà diviso in due film.

La pellicola si avvale della presenza di un cast di alto livello, composto dal già citato Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista Paul Atreides, Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Oscar Isaac (il Duca Leto Atreides), Josh Brolin (Gurney Halleck), Stellan Skarsgård (Vladimir Harkonnen), Dave Bautista (Glossu Rabban), Zendaya (Chani), David Dastmalchian (Piter De), Stephen McKinley Henderson, Charlotte Rampling, Jason Momoa (Duncan Idaho), Javier Bardem (Stilgar) e Chang Chen (Dr. Wellington Yueh).

L'uscita di Dune è fissata per il 18 dicembre.