Dune, Timothée Chalamet rivela quante scene del film ha girato con il green screen

Dune è certamente uno dei film più attesi dei prossimi mesi, ma sapevate che l'utilizzo di green screen, CGI ed effetti speciali di questo tipo sembrerebbe essere stato davvero minimo? A rivelarlo è Timothée Chalamet, il protagonista del film.

Dune: una scena con Timothée Chalamet

Se non bastavano le dichiarazioni di Jason Momoa a darci un'idea di quanta cura e attenzione pratica sia stata proferita nella realizzazione di Dune, ecco che arrivano anche le dichiarazioni della star del film, Timothée Chalamet, a Twitter Movie.

Come Nolan con le sue pellicole, anche Denis Villeneuve avrebbe ridotto al minimo gli effetti speciali da inserire in post-produzione, favorendo quelli pratici. "Sì, senti davvero l'ambiente, soprattutto per quanto riguarda Paul [il suo personaggio]. E questo grazie a Denis" spiega Chalamet "Non so se gli altri attori possono fornirvi maggiori informazioni al riguardo - forse Josh Brolin, che ha lavorato con lui anche in Sicario -, ma personalmente credo di aver girato due scene con l'aiuto del green screen. Credo proprio due in senso letterale".

A giudicare anche dalle prime immagini e dallo spettacolare trailer di Dune, la pellicola sarà un trionfo di scenografie e ambientazioni, e pensare che solo una minima di esse è stata realizzata per mezzo della tecnologia, è davvero sorprendente.

Dune di Denis Villeneuve arriverà nelle sale il prossimo dicembre. Nel cast, oltre a Timothée Chalamet, anche Jason Momoa, Oscar Isaac, Zendaya, Stellan Skarsgård, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Charlotte Rampling e Dave Bautista.