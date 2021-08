Dune, Timothée Chalamet ha dato una ginocchiata all'inguine a Jason Momoa

Dune è uno dei titoli più attesi della nuova stagione e, a quanto pare, la sua lavorazione è stata ricca di variegati aneddoti. Ad esempio, nel corso di un'intervista con Total Film, Jason Momoa ha raccontato di aver ricevuto una ginocchiata all'inguine da parte di Timothée Chalamet.

Come riportato da Screen Rant, nel film, Timothée Chalamet interpreta Paul Atreides, mentre a Jason Momoa è andato il ruolo di Duncan Idaho, il collaboratore più stretto del padre di Paul. Dal momento che il rapporto tra Duncan e Paul è fondamentale nell'ottica della narrazione di Dune, erano necessari due attori che fossero in grado di restituire la particolare chimica tra i personaggi. Per questo motivo, durante le riprese, i protagonisti di Aquaman e Chiamami col tuo nome si sono lasciati andare a una serie di scherzi. Uno, in modo particolare, è stato incluso nel montaggio finale del film: si tratta di quello che ha visto Timothée Chalamet colpire con una ginocchiata all'inguine Jason Momoa.

Il più massiccio tra i due attori ha raccontato: "Chalamet è come un fratello minore per me. Lui è così intelligente, è una persona straordinaria, un professionista sempre attento al suo lavoro, è diligente, più di quanto lo sia io, è incredibile essere circondati da persone del genere!". Poi, Jason Momoa si è lasciato andare e ha raccontato l'episodio della ginocchiata all'inguine: "In realtà, un particolare aneddoto proviene da me e riguarda i nostri muscoli. Ci sono diversi filmati del backstage in cui vado da lui e gli dico: 'Ma guardati, sei tutto pelle e ossa!'. In una di quelle occasioni, Denis Villeneuve si è avvicinato a noi dicendo: 'Pelle e ossa? Che vuol dire? Non capisco cosa c'entri'. E io: 'Beh, il fatto che Timmy sia così esile è molto divertente!'".

Lo scambio tra i tre coinvolti in questo dialogo è continuato così. Denis Villeneuve ha dichiarato: "Beh, allora potete girare questa scena in modo diverso". Ma, nel racconto di Jason Momoa, Timothée Chalamet è tornato alla carica e lo ha atterrato dandogli una ginocchiata all'inguine.

Il primo trailer di Dune ha attirato su di sé le critiche di alcuni fan, che si sono lamentati per l'assenza di tono e di ritmo. Il secondo trailer, invece, è sembrato accontentare le richieste dei fan e ha inserito alcuni momenti ironici e caratterizzati da un'illuminazione scenica differente. Tra i momenti divertenti inseriti nel secondo trailer trova spazio uno scambio di battute in cui Paul e Duncan paragonano i loro muscoli. Duncan scherza sul fatto che Paul abbia messo su qualche muscolo per poi negare quanto appena detto. Conoscendo l'esilità di Timothée Chalamet e l'assoluta prestanza fisica di Jason Momoa, lo scambio tra i due risulta decisamente ironico.

Come mostra questo secondo trailer, il rapporto tra Paul e Duncan si spinge in profondità e va al di là della superficie. Oltre a scherzare sui loro muscoli, infatti, i due discutono sul valore dei sogni. La dedizione di Duncan alla casata degli Atreidi è notevole e potrebbe essere al centro di un eventuale sequel di Dune.

Il film sarà presentato in anteprima mondiale alla prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e sarà distribuito in sala a partire dal 3 settembre 2021.