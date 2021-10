Dune: Stephen King ha visto il film: il suo commento "pacifista"

Stephen King ha visto Dune e ha pubblicato sul suo profilo Twitter un post in cui ha espresso il suo commento 'pacifista' sul film.

Anche Stephen King e sua moglie hanno visto Dune. Per questo motivo, lo scrittore del Maine ha pubblicato sul suo profilo Twitter un post in cui ha espresso il suo commento sul film con una riflessione sulla pace nel mondo.

A proposito di Dune, Stephen King ha dichiarato attraverso il suo profilo Twitter: "L'ho visto questa sera insieme a mia moglie. Molto lungo ma anche molto buono. Non riesco a capacitarmi del fatto che riusciamo a dare vita a effetti speciali del genere ma non a raggiungere la pace nel mondo".

L'ultimo film diretto da Denis Villeneuve (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Dune) è stato presentato in anteprima mondiale alla 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Dune è stato distribuito in Italia da Warner Bros a partire dallo scorso 16 settembre; negli Stati Uniti, invece, è uscito il 22 ottobre. Risale a ieri la notizia per cui Dune ha debuttato con 40 milioni di dollari al box office statunitense, cifra che gli ha consentito di raggiungere i 200 milioni in tutto il mondo.