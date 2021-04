Dune, Stellan Skarsgård svela quante ore ha trascorso ogni giorno venendo truccato prima delle riprese

Dune ha nel proprio cast l'attore Stellan Skarsgård che ha rivelato di aver trascorso 8 ore al giorno per trasformarsi nel malvagio Barone Vladimir Harkonnen.

Il nuovo adattamento della saga scritta da Frank Hebert è stato diretto da Denis Villeneuve e ha costretto la star a compiere una trasformazione fisica molto importante.

Tra le pagine del romanzo del 1965 il Barone viene descritto come "grossolano e immensamente grasso" e Stellan Skarsgård ha quindi trascorso moltissimo tempo per farsi truccare prima delle scene di cui è protagonista in Dune. L'attore spiegato: "Ho lavorato otto o dieci giorni al film, quindi il mio personaggio non appare molto anche se si sentirà la sua presenza. Si tratta di una presenza talmente in grado di spaventare anche quando non dice nulla. Penso che avrete paura di lui e sono estremamente grasso".

Stellan ha aggiunto: "Ho trascorso otto ore ogni giorno seduto a truccarmi. E in alcune scene sembro davvero alto perché lievito nell'aria. Vi divertirete davvero molto".

La star ha poi spiegato perché ha voluto recitare nel lungometraggio: "Non vedo l'ora di vedere questo film perché è Denis Villeneuve. Qualsiasi cosa faccia crea un'atmosfera che è come una danza, che puoi toccare e che ti trascina al suo interno. Non sei mai annoiato anche se fa delle inquadrature lunghe e lente. L'atmosfera è in crescendo e sei nel suo universo. Penso sarà lo stesso con questo film, è adorabile lavorare con lui, è un uomo meraviglioso".

Il protagonista del film diretto dal regista canadese Denis Villeneuve, in arrivo nelle sale americane a dicembre è Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides, mentre i suoi genitori avranno le fattezze di Oscar Isaac e Rebecca Ferguson. Al fianco del giovane attore vedremo anche Zendaya Coleman, Jason Momoa e Josh Brolin, mentre i cattivi saranno Stellan Skarsgård, Dave Bautista e David Dastmalchian. Presenti nel cast anche Javier Bardem e Charlotte Rampling.