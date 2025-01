Dune: il set LEGO Icons dell'Ornitottero Reale è in sconto su Amazon

Il set LEGO Icons Dune Atreides Ornitottero Reale è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarlo a 131,99€ con uno sconto del 20% sul prezzo consigliato indicato (164,99€). I dettagli relativi al set in questione in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. Il set LEGO Icons Dune Atreides Ornitottero Reale indicato è venduto e spedito da Amazon.

LEGO Icons Dune: l'Ornitottero Reale Atreides prende il volo

Con il set LEGO Icons Dune Atreides Ornitottero Reale, la magia del film prende forma nelle vostre mani. Pensato per i fan della pellicola del 2021 e per gli appassionati di costruzioni, questo modello si connette alla maestria ingegneristica e alla bellezza cinematografica della pellicola. Il leggendario veicolo degli Atreides, riprodotto in ogni dettaglio, invita a rivivere le scene epiche di Arrakis e ad aggiungere un tocco di grandezza alla vostra eventuale collezione.

Con ali funzionanti, carrello di atterraggio retrattile e 8 minifigure iconiche tra cui Paul Atreides, Chani e il barone Harkonnen, questo set LEGO vi consente di entrare direttamente nei meandri del mondo di Dune. Che sia esposto in modalità volo o atterraggio, l'Ornitottero Reale è un vero e proprio cimelio da collezione.