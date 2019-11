Dune: il sequel del film di Denis Villeneuve entra in fase di sviluppo

Il sequel di Dune, ambizioso adattamento di Denis Villeneuve, fa un passo avanti nello sviluppo con la scelta dello sceneggiatore Jon Spaihts di dedicarsi esclusivamente al film.

Jon Spaihts ha abbandonato l'impegno nella serie HBO Max Dune: The Sisterhood, di cui era showrunner, per dedicarsi esclusivamente alla versione cinematografica firmata da Denis Villeneuve. HBO Max ha già dato il via alla ricerca di un nuovo showrunner.

A giugno WarnerMedia aveva confermato di aver messo in produzione una serie tv ispirata al mondo di Dune, Dune: The Sisterhood. Lo show esplorerà l'universo dei romanzi di Frank Herbert attraverso lo sguardo di Bene Gesserit, un misterioso ordine di donne che posseggono straordinarie abilità. Denis Villeneuve dovrebbe dirigere il pilot quando avrà concluso la lavorazione del primo Dune.

Dune racconterà la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e dotato nato con un legame con un destino grandioso che va oltre la sua comprensione, che deve viaggiare con destinazione il pianeta più pericoloso in tutto l'universo per assicurare che la sua famiglia e il suo popolo abbiano un futuro. Delle forze malefiche, nel frattempo, danno il via a un conflitto per entrare in possesso della fornitura esclusiva della risorsa più preziosa - una merce in grado di sbloccare il più grande potenziale dell'umanità - ma solo quelli che possono superare le proprie paure potranno sopravvivere.

Nel cast troviamo Timothée Chalamet nella parte di Paul Atreides; Dave Bautista sarà Glossu Rabban Harkonnen, il sadico nipote del Barone Vladimir Harkonnen; Oscar Isaac interpreta il duca Leto Atreides, il padre di Paul e marito di Lady Jessica, parte affidata a Rebecca Ferguson. Javier Bardem è Stilgar Ben Fifrawi, il leader di una tribù che aiuterà Paul nella sua lotta contro gli Harkonnen. La giovane Zendaya Coleman dovrebbe interpretare Chani, una guerriera Fremen nata ad Arrakis di cui si innamorerà Paul. La star di Aquaman, Jason Momoa, ha il ruolo di Duncan Idaho, un abile guerriero leale alla famiglia Atreides. Josh Brolin, infine, dovrebbe essere Gurney Halleck, mentore del giovane protagonista; Stellan Skarsgard sarà il villain Vladimir Harkonnen, e Charlotte Rampling è la reverenda madre Helen Mohiam.