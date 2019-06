Dune: Denis Villeneuve annuncia l'arrivo di una serie tv, ecco i primi dettagli

In arrivo una serie tv al femminile dedicata a Dune, Denis Villeneuve espande il franchise con Dune: The Sisterhood.

Il franchise Dune si espande: il regista Denis Villeneuve, impegnato nel reboot, annuncia l'arrivo di una serie tv. Il franchise prodotto da Legendary Television comprenderà anche una serie tv al femminile intitolata Dune: The Sisterhood, che andrà in onda in esclusiva sul servizio streaming WarnerMedia. La serie tv seguirà l'adattamento cinematografico in produzione e arriverà al cinema nel 2020.

Secondo quanto anticipato da Variety, Dune: The Sisterhood esplorerà l'universo sci-fi creato da Frank Herbert attraverso lo sguardo dei Bene Gesserit, misterioso ordine di donne che posseggono straordinarie abilità. Denis Villeneuve dirigerà il pilot della serie che sarà scritta dal suo co-sceneggiatore Jon Spaihts. I due si pccuperanno della produzione esecutiva insieme a Brian Herbert, Byron Merritt e Kim Herbert, eredi di Frank Herbert.

Villeneuve ha dichiarato: "Le Bene Gesserit mi hanno sempre affascinato. Focalizzare una serie intorno a un potente ordine femminile mi sembra non solo importante, ma anche innovativo per una serie tv."

Dune: The Sisterhood entrerà in produzione alla fine delle riprese di Dune. Il reboot in lavorazione vede la presenza nel cast di Timothée Chalamet, Josh Brolin, Zendaya, Oscar Isaac e David Dastmalchian. Il film dovrebbe arrivare nei cinema il 20 novembre 2020.