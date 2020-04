Dune: la prima immagine di Timothée Chalamet nel film di Denis Villeneuve

Nuova immagine di Dune, in questo caso con Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, in quello che è l'attesissimo adattamento firmeto da Denis Villeneuve. Si tratta di una foto molto evocativa che non fa altro che aumentare l'hype per questo film.

Dune è basato sul romanzo di fantascienza di Frank Herbert pubblicato nel 1965, il primo di sei libri considerati un capolavoro del genere fantascientifico. Grande l'attesa per questo nuovo adattamento di Denis Villeneuve, che si avvale di un cast di prim'ordine composto oltre che da Timothée Chalamet anche da Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Oscar Isaac, Jason Momoa, Zendaya, Josh Brolin e Javier Bardem.

Con questa prima immagine di Chalamet in Dune, il magazine Vanity Fair anticipa che domani uscirà nuovo materiale sul film di Villeneuve, che ricordiamo è il secondo adattamento del romanzo di Herbert dopo il controverso film diretto da David Lynch negli anni '80.

"Dune è stato fato da persone da tutto il mondo. Molte di queste persone sono come una famiglia per me e sono nei miei pensieri" - ha detto Villeneuve - "Non vedo l'ora di far vedere quanto impegno hanno messo tutti."

Al momento l'uscita di Dune resta fissata al 18 dicembre 2020: il film è uno dei pochi blockbuster la cui release non è stata ancora rimandata a causa dell'attuale necessità di chiudere le sale cinematografiche.