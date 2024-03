Dune - Parte Due vola a 500 milioni globali, superato l'incasso totale del primo film

Dune: Parte Due ha raggiunto un altro traguardo al box-office, superando gli incassi complessivi della Parte Uno, uscita nel 2021.

Il sequel fantascientifico del regista Denis Villeneuve ha incassato 494,7 milioni di dollari a livello globale, di cui 208 milioni in Nord America e 289,4 milioni a livello internazionale. Entro oggi dovrebbe superare la soglia dei 500 milioni di dollari, una cifra che pochi film hanno raggiunto in tempi post-pandemici. Anche se è ancora presto per stilare classifiche, Dune - Parte Due è attualmente il film che ha incassato di più nel 2024 al botteghino nazionale e mondiale.

Dopo 10 giorni di permanenza sul grande schermo, il film ha superato l'intero incasso nazionale del primo film (che si era fermato a 108 milioni di dollari), anche se vale la pena notare che questo parametro di riferimento è accompagnato da un'importante avvertenza.

Il film originale del 2021 era uscito contemporaneamente nelle sale e su HBO Max, quindi le vendite dei biglietti furono in parte frenate dall'uscita ibrida in streaming. Ora, il film successivo ha superato il suo predecessore, che aveva incassato complessivamente 433 milioni di dollari al botteghino mondiale.

Come abbiamo già segnalato stamani, Dune - Parte Due è ancora primo al box-office italiano, mentre negli Stati Uniti è stato nuovamente battuto da Kung Fu Panda 4, che da noi arriverà nelle sale il 21 marzo.