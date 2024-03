Kung Fu Panda 4 ancora primo al box office USA con oltre 30 milioni

Po alla riscossa. Non si ferma il successo di Kung Fu Panda 4 al botteghino americano; nella seconda settimana la pellicola animata targata DreamWorks incassa altri 30 milioni arrivando a superare i 107,7 milioni in ambito domestico e i 176.5 milioni globali. Adesso si attende con ansia l'uscita italiana del film, prevista per il 21 marzo, per vedere se il trend positivo verrà confermato anche nel nostro paese, come lascerebbe intendere la nostra recensione di Kung Fu Panda 4.

Dune - Parte Due: Florence Pugh in una scena

Dune - Parte Due difende la seconda posizione incassando altri 29,1 milioni che permettono al film di Denis Villeneuve di proseguire la sua marcia trionfale al botteghino con un incasso totale di 205,3 milioni. E gli incassi globali del film stanno per superare i 500 milioni, segnando un successo ancor più netto del primo Dune. Scoprite la nostra recensione di Dune - Parte Due, che vanta un cast stellare capitanato da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Florence Pugh e Austin Butler.

Dune - Parte Due, perché il pianeta degli Harkonnen è in bianco e nero? Lo spiega Denis Villeneuve

L'unica news entry di questo weekend ai piani alti è il nuovo film di Mark Wahlberg, il dramma canino Arthur the King, incentrato su un uomo che stringe amicizia con un cane randagio ferito. La pellicola incassa 7,5 da 3.003 sale e segna una media per sala di 2.497 dollari. "Non è un film per famiglie o una commedia, ma non è neppure un'avventura per gli spettatori che amano l'intrattenimento più innovativo", afferma David A. Gross della società di consulenza cinematografica Franchise Entertainment Research. "Tutto ciò complica la vendita."

Quarto posto per Imaginary, nuovo horror targato Blumhouse che aggiunge altri 5,6 milioni al suo bottino arrivando a un incasso totale di 19 milioni in due settimane. Quando Jessica (DeWanda Wise) torna con la famiglia nella casa della sua infanzia, la sua figliastra minore Alice (Pyper Braun) sviluppa un inquietante attaccamento a un orsacchiotto di peluche di nome Chauncey che trova nel seminterrato. Alice inizia a giocare con Chauncey, ma eventi sempre più sinistri iniziano a verificarsi. L'uscita italiana di Imaginary è prevista per il 14 marzo.

Jason Blum: "I film devono spaventare e intrattenere, il messaggio è la ciliegina sulla torta"

A chiudere la top 5 troviamo Cabrini, pellicola a sfondo religioso firmata dal regista di Sound of Freedom Alejandro Monteverde e incentrata su Maria Francesca Cabrini, religiosa e missionaria. Altri 2,8 milioni di dollari portano il film a 13 milioni totali, confermando l'attenzione di una larga nicchia di pubblico americano per i temi religiosi.