Dune - Parte Due, ecco chi interpreta (a sorpresa) Anya Taylor-Joy [SPOILER]

Dune - Parte Due è al cinema e il misterioso ruolo interpretato da Anya Taylor-Joy è stato svelato, ma se non avete ancora visto il film attenti agli spoiler.

La mise orientaleggiante di Anya Taylor-Joy alla premiere mondiale di Dune - Parte Due ha scatenato polemiche sulle scelte di look dell'attrice, ma adesso che il secondo capitolo della saga sci-fi di Denis Villeneuve è nei cinema italiani l'attenzione si è spostata sul suo personaggio, tenuto nascosto fino all'uscita del film.

Dune - Parte 2: Timothée Chalamet in una scena del film

Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere spoiler su Dune - Parte Due

Nella prima parte di Dune, apprendiamo che la madre di Paul Atreides, la Bene Gesserit Lady Jessica, è incinta della figlia del defunto Duca Leto. Quando i Fremen accolgono i sopravvissuti al massacro di Harkonnen in Dune - Parte Due, Jessica accetta di diventare la nuova Reverenda Madre della tribù (non le viene data scelta) e viene convinta a bere l'Acqua della Vita (liquido che è stato estratto da un verme della sabbia giovane).

Ciò dona a Jessica ancora più lungimiranza e conoscenza delle generazioni precedenti di Reverende Madri, risvegliando allo stesso tempo abilità simili nella figlia non ancora nata, che inizia a comunicare e apparentemente a influenzare le azioni di sua madre.

Dune - Parte Due: una scena

Quando Paul ingerisce lo stesso liquido più avanti nel film, ha una visione di sua sorella Alia (Anya Taylor-Joy), ormai cresciuta, in piedi in riva all'oceano su Arrakis. Dice a suo fratello che lo ama e lo sta aspettando.

In realtà, come rivela Comicbookmovie.com, non vediamo Jessica partorire, il che segna un cambiamento significativo rispetto al libro, dove Alia è un personaggio importante e gioca un ruolo chiave nella battaglia finale quando uccide il Barone. Naturalmente, se Denis Villeneuve avrà la possibilità di dirigere un adattamento di Messia di Dune, Taylor-Joy riprenderà sicuramente il ruolo.

Scoprite la nostra recensione di Dune - Parte Due, nei cinema italiani dal 20 marzo. Denis Villeneuve ha già anticipato l'intenzione di adattare anche Messia di Dune in un nuovo progetto che punta a far diventare "il miglior film di sempre", ma prima si prenderà una pausa dal franchise per ricaricare le batterie.